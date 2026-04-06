Herbalife mua lại Bioniq, mở rộng khả năng cung cấp thực phẩm bổ sung dinh dưỡng

Ngày 26/3, Herbalife, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất, thông báo đạt được thỏa thuận mua lại một số tài sản từ Bioniq, một công ty thực phẩm bổ sung cá nhân hóa có trụ sở tại Vương Quốc Anh, với mục tiêu hoạt động tập trung vào việc giúp chăm sóc sức khỏe trở nên dễ tiếp cận và dễ thực hiện hơn. Thương vụ này góp phần thúc đẩy tầm nhìn của Herbalife trong việc trở thành một nền tảng sức khỏe và thể chất dựa trên công nghệ, vận hành bằng dữ liệu.

“Tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe và thể chất đang ngày càng trở nên cá nhân hóa và dựa trên dữ liệu,” ông Stephan Gratziani, Tổng Giám Đốc Điều Hành Tập đoàn Herbalife cho biết. “Bằng cách kết hợp công nghệ thực phẩm bổ sung cá nhân hóa của Bioniq với Pro2col và sức mạnh của mạng lưới các nhà phân phối trên toàn cầu của Herbalife, chúng tôi đang mở rộng khả năng cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa trên quy mô toàn cầu”.

Bioniq phát triển các công thức thực phẩm bổ sung được cá nhân hóa bằng cách sử dụng công nghệ cá nhân hóa sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế, thông tin về tiền sử sức khỏe của từng cá nhân và cơ sở dữ liệu độc quyền về các dấu ấn sinh học. Các công thức thực phẩm bổ sung được cá nhân hóa của Bioniq được thiết kế cho nhiều nhóm đối tượng, từ người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe hằng ngày đến các vận động viên ưu tú, bao gồm cả Cristiano Ronaldo.

Bioniq sẽ bổ trợ cho các thương vụ mua lại Pro2col và Link BioSciences trước đó của Herbalife, cho phép Herbalife cung cấp nhiều loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cá nhân hóa hơn trên nhiều hình thức phân phối khác nhau. Việc kết hợp các sản phẩm của Bioniq với chuyên môn sản xuất toàn cầu của Herbalife sẽ cho phép Công ty mở rộng lĩnh vực dinh dưỡng cá nhân hóa với quy mô lớn hơn và tốc độ nhanh hơn.

“Tôi thành lập Bioniq vào năm 2019 với tầm nhìn giúp mọi người tối ưu hóa sức khỏe thông qua phương pháp dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học, kết hợp dữ liệu sinh học và lối sống”, Vadim Fedotov, Nhà Sáng Lập kiêm Chủ Tịch của Bioniq cho biết. “Tôi rất phấn khởi khi được đồng hành cùng Herbalife với mạng lưới nhà phân phối toàn cầu và cam kết trong việc mở rộng giải pháp chăm sóc sức khỏe trên quy mô lớn”.

Là đối tác dinh dưỡng toàn cầu dài hạn của Herbalife đồng thời là cổ đông của Bioniq, Cristiano Ronaldo chia sẻ tầm nhìn của Herbalife trong việc đẩy nhanh quá trình cung cấp các thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cá nhân hóa trên quy mô lớn thông qua mạng lưới nhà phân phối toàn cầu của Công ty.

“Trong suốt sự nghiệp của mình, sinh trắc học và dinh dưỡng cá nhân hóa luôn đóng vai trò trung tâm giúp tôi thi đấu và đạt được phong độ tốt. Là người dùng lâu năm các sản phẩm của Herbalife và Bioniq, tôi đã được trực tiếp trải nghiệm về việc cách tiếp cận dinh dưỡng phù hợp có thể giúp tối ưu hóa hiệu suất như thế nào”, Cristiano Ronaldo chia sẻ. “Tôi rất vui mừng khi thấy các sản phẩm thực phẩm bổ sung cá nhân hóa của Bioniq trở thành một phần trong việc mở rộng phạm vi tiếp cận các sản phẩm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng của Herbalife, giúp thêm nhiều người có cách tiếp cận đầy đủ thông tin hơn đối với sức khỏe, thể chất và hiệu suất của mình”.

Thương vụ dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào quý 2 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện hoàn tất thông thường và sự chấp thuận của các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Giá mua trị giá 55 triệu đô la Mỹ sẽ được thanh toán trong vòng 5 năm, bao gồm khoản thanh toán ban đầu 10 triệu đô la Mỹ khi hoàn tất giao dịch. Ngoài ra, tổng giá trị giao dịch còn bao gồm các khoản thanh toán có điều kiện lên đến 95 triệu đô la Mỹ, dựa trên hiệu quả hoạt động trong tương lai.

Trong khuôn khổ giao dịch, Herbalife cũng được quyền chọn mua lại Bioniq LAB, một nền tảng riêng biệt tập trung vào các phân tử nhỏ và peptide. Quyền chọn mua này mang lại cho Herbalife sự linh hoạt về mặt chiến lược, cho phép Công ty đánh giá các cơ hội dài hạn tiềm năng trong lĩnh vực này một cách có kỷ luật và hiệu quả về vốn.

Các sản phẩm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cá nhân hóa của Bioniq dự kiến ​​sẽ được cung cấp vào cuối năm nay thông qua các nhà phân phối độc lập của Herbalife cho khách hàng tại một số quốc gia ở châu Âu và Hoa Kỳ, và sẽ mở rộng sang các thị trường khác sau đó.

