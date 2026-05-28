Giá vàng 9999 PNJ hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Bên cạnh SJC, nhiều nhà đầu tư và người dân cũng thường xuyên theo dõi giá vàng 999 PNJ để lựa chọn thời điểm mua bán phù hợp.

Theo cập nhật mới nhất, giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết ở mức 15,4 - 16,07 triệu đồng/chỉ, tùy loại. Mức chênh lệch mua vào - bán ra hiện dao động khoảng 300.000 đồng/chỉ. 

Giá vàng 9999 tại PNJ được cập nhật liên tục trong ngày. (Ảnh: AI) 

Bảng giá vàng 9999 tại PNJ hôm nay

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại PNJ được cập nhật lúc 8h15 ngày 28/5/2026

Loại vàng 

Giá mua vào 

Giá bán ra 

Đơn vị 

Vàng miếng SJC 999.9 

15.770.000

16.070.000 

VND/chỉ 

Nhẫn trơn PNJ 999.9 

15.700.000 

16.000.000 

VND/chỉ 

Vàng Kim Bảo 999.9

15.700.000 

16.000.000 

VND/chỉ 

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

15.700.000 

16.000.000 

VND/chỉ 

Vàng nữ trang 999.9

15.450.000 

15.850.000 

VND/chỉ 

Bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ được cập nhật lúc 8h20 ngày 28/5/2026

Loại vàng 

Giá mua vào 

Giá bán ra 

Đơn vị 

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

15.700.000

16.000.000 

VND/chỉ 

Vàng nữ trang 999

15.434.000

15.834.000

VND/chỉ 

Vàng nữ trang 9920

15.103.000 

15.723.000 

VND/chỉ 

Vàng nữ trang 99

15.072.000

15.792.000

VND/chỉ 

Vàng 916 (22K)

13.899.000

14.519.000

VND/chỉ 

Vàng 750 (18K)

10.998.000

11.888.000

VND/chỉ 

Vàng 680 (16.3K)

9.888.000

10.778.000

VND/chỉ 

Vàng 610 (14.6K)

8.779.000

9.669.000

VND/chỉ 

Vàng 585 (14K)

8.382.000

9.272.000

VND/chỉ 

Vàng 416 (10K)

5.704.000

6.594.000

VND/chỉ 

Vàng 375 (9K)

5.054.000

5.994.000

VND/chỉ 

Vàng 333 (8K)

4.338.000

5.278.000

VND/chỉ 

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn hàng đầu trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến sáng ngày 28/05/2026 

Thương hiệu

Loại vàng 

Giá mua vào 

Giá bán ra 

Đơn vị 

PNJ 

Vàng miếng SJC 999.9

157.700.000

160.700.000 

VND/lượng 

SJC 

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

157.700.000

160.700.000

VND/lượng 

Doji 

 Vàng miếng SJC 158.500.000  161.500.000  VND/lượng 

Bảo Tín Minh Châu 

 Vàng miếng SJC 999.9 157.700.000 160.700.000 VND/lượng 

Phú Quý 

 Vàng miếng SJC  157.500.000 160.700.000 VND/lượng 

Mi Hồng 

 Vàng miếng SJC  157.200.000 159.000.000 VND/lượng 

Lưu ý, trên đây chỉ là mức giá tham khảo, giá vàng mua vào – bán ra tại PNJ và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường. Vì vậy, người mua nên kiểm tra kỹ giá vàng tại thời điểm giao dịch thực tế để có được thông tin chính xác, hạn chế rủi ro. 

Hoàng Lan
