Mỹ tấn công cơ sở quân sự Iran

Theo AP, các quan chức Mỹ nói lực lượng nước này hôm 26/5 thực hiện các đợt không kích mang tính “phòng vệ” nhằm vào cơ sở quân sự của Iran sau khi bắn hạ các máy bay không người lái tấn công.

Các quan chức giấu tên nói Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bắn hạ bốn UAV cảm tử của Iran bị xem là mối đe dọa quanh eo biển Hormuz. Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng tấn công một trạm điều khiển mặt đất của Iran tại Bandar Abbas, nơi chuẩn bị phóng chiếc UAV thứ năm.

Các cuộc không kích diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ Tư rằng Iran đang “đàm phán trong tình trạng cạn kiệt”, đồng thời khẳng định cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 không khiến ông vội vàng đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần ba tháng qua - vốn gây bất ổn cho kinh tế toàn cầu.

Phát biểu mở đầu cuộc họp nội các, ông Trump bày tỏ tin tưởng một thỏa thuận đang đến gần. Cuối tuần qua, ông thậm chí tuyên bố chính quyền Mỹ và Tehran “phần lớn hoàn tất đàm phán” về một giải pháp, dù các cuộc thương lượng vẫn chưa ngã ngũ.

Tổng thống Mỹ muốn đạt được một thỏa thuận giúp mở lại eo biển Hormuz và cho phép ông có cơ sở tuyên bố rằng năng lực hạt nhân của Iran bị suy giảm đủ để coi như chiến thắng, qua đó chấm dứt cuộc chiến vốn không được lòng cử tri Cộng hòa.

Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, ông Trump cũng đối mặt nguy cơ cuộc chiến mà ông lựa chọn kết thúc theo cách không thỏa đáng.

Bản thỏa thuận đang hình thành đã hoãn nhiều vấn đề quan trọng sang giai đoạn giải quyết sau này, đồng thời khiến ông Trump bị chỉ trích gay gắt - kể cả từ một số người ủng hộ - rằng giới lãnh đạo cứng rắn của Iran có thể bước ra khỏi cuộc xung đột trong trạng thái suy yếu nhưng vẫn mạnh bạo hơn.

Theo thỏa thuận tiềm năng, Tehran sẽ đồng ý từ bỏ kho uranium làm giàu ở mức cao - một yêu cầu then chốt của Trump - đổi lại việc được dỡ bỏ trừng phạt. Thông tin này do hai quan chức khu vực và một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump tiết lộ với điều kiện giấu tên.

Một quan chức có hiểu biết trực tiếp về đàm phán cho biết cách thức Iran từ bỏ uranium sẽ tiếp tục được thương lượng trong vòng 60 ngày. Một phần uranium có thể bị pha loãng, phần còn lại sẽ được chuyển cho nước thứ ba.

Trump nói ông “không thoải mái” nếu Nga hoặc Trung Quốc tiếp nhận số uranium làm giàu cao của Iran, dù đây là hai quốc gia có quan hệ gần gũi nhất với Tehran.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran hiện sở hữu khoảng 440,9 kg uranium được làm giàu đến độ tinh khiết 60%, chỉ còn cách mức độ dùng cho vũ khí hạt nhân (90%) một bước kỹ thuật ngắn.

Trong khi đó, Iran đã phủ nhận.