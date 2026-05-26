Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố Mỹ không còn nơi trú ẩn an toàn ở vùng Vịnh

(VTC News) -

Ngày 26/5, trong bài phát biểu bằng văn bản nhân dịp mùa hành hương Hajj của đạo Hồi, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã nói về “trật tự mới” đang nổi lên ở khu vực Vịnh và trên toàn thế giới.

Cụ thể, ông Khamenei lưu ý các cường quốc vùng Vịnh sẽ không còn đóng vai trò là "lá chắn" cho căn cứ quân sự của Mỹ và Washington không còn "nơi trú ẩn an toàn" tại khu vực này.

“Mỹ không chỉ không còn nơi trú ẩn an toàn cho những hành động gây rối và thiết lập căn cứ quân sự trong khu vực mà ngày càng xa rời vị thế trước đây của mình”, ông Khamenei nói.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Trong thông điệp, Lãnh tụ tối cao Khamenei nhấn mạnh thêm Israel và nhà lãnh đạo của nước này đang "tiến đến giai đoạn cuối cùng của sự tồn tại khốn khổ của họ".

Hơn 10 tuần sau khi ông Khamenei được tuyên bố là Lãnh tụ tối cao mới của Iran sau vụ ám sát cha mình, người dân Iran vẫn chưa được nhìn thấy hay nghe thấy tiếng ông Khamenei, nhưng ông đã đưa ra một số thông điệp bằng văn bản.

Thông điệp mới nhất của ông Khamenei được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang cố gắng thống nhất cách diễn đạt trong thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt cuộc xung đột quân sự bắt đầu từ cuối tháng 2 kéo dài cho đến nay.

Cùng thời điểm, người phát ngôn Lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi tuyên bố mọi hành động gây hấn mới nhằm vào Tehran sẽ phải đối mặt với phản ứng "khốc liệt, tàn khốc và mạnh mẽ hơn nhiều", thậm chí vượt ra ngoài phạm vi khu vực.

Tình hình khu vực Trung Đông leo thang trở lại khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết có 3 vụ nổ được nghe thấy tại thành phố cảng Bandar Abbas vào sáng sớm ngày 26/5.

Cụ thể, IRGC nghe thấy tiếng nổ gần sân bay Bandar Abbas và hệ thống phòng không của Iran cũng "được kích hoạt để chống lại mục tiêu thù địch”.

Hãng thông tấn IRNA của Iran cũng đưa tin “âm thanh của nhiều vụ nổ liên tiếp được nghe thấy vào khoảng nửa đêm tại thành phố Bandar Abbas". Tương tự, hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời nhân chứng cho biết những âm thanh tương tự được ghi nhận ở vùng Vịnh Ba Tư gần Sirik và Jask.

Sau đó, quân đội Mỹ đã thừa nhận thực hiện cuộc "tấn công tự vệ" nhắm vào địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran xung quanh eo biển Hormuz.