Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 26/5/2026 - XSBTR 26/5

XSBTR 26/5. Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 26/5/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTR 26/5/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xem lại KQXSBTR các kỳ trước

- XSBTR 19/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng ngày 19/5/2026 như sau:

XSBTR 19/5, kết quả xổ số Bến Tre ngày 19/5/2026.

- XSBTR 12/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố kết quả xổ số ngày 12/5/2026 với giải đặc biệt là 408610 và các hạng giải khác như sau:

XSBTR 12/5, kết quả xổ số Bến Tre ngày 12/5/2026.

- XSBTR 5/5/2026

Kết quả xổ số Bến Tre (XSBTR) ngày 5/5/2026 có giải đặc biệt là 133509 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBTR 5/5, kết quả xổ số Bến Tre ngày 5/5/2026.

- XSBTR 28/4/2026

Kết quả xổ số ngày 28/4/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng có giải đặc biệt là 339695 và các hạng giải khác như sau:

XSBTR 28/4, kết quả xổ số Bến Tre ngày 28/4/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBTR

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bến Tre gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Dành cho vé có dãy số chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không chỉnh sửa thông tin để đảm bảo đủ điều kiện nhận thưởng.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng, tổng số tiền thưởng sẽ nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần với toàn bộ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả giá trị các giải thưởng đó.

- Người trúng số không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì có thể làm văn bản ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Gồm 3 đài là Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau sẽ quay thưởng.

- Thứ Ba: Gồm 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu sẽ quay thưởng.

- Thứ Tư: Gồm 3 đài là Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng quay thưởng.

- Thứ Năm: Gồm 3 đài là Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ quay thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm 3 đài là Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương sẽ quay thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm 4 đài là Bình Phước, TP.HCM, Hậu Giang và Long An quay thưởng.

- Chủ nhật: Gồm 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ quay thưởng.

