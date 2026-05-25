Thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran hoàn thành 95%

Ngày 24/5, Fox News cho biết, Tehran về nguyên tắc đã đồng ý với thỏa thuận khung và thỏa thuận này hoàn thành 95%. "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về kho vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz nhưng đang đàm phán về ngôn từ. Chúng tôi vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Chúng tôi sẽ không ký thỏa thuận hôm nay hay ngày mai", Fox News dẫn lời nguồn tin.

Theo các quan chức trao đổi với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump "nghiêng về việc cho phía Iran thêm 5, 6 hoặc 7 ngày” để hoàn tất thỏa thuận. Nếu Washington không đạt thỏa thuận có lợi, quân đội Mỹ có thể nối lại cuộc ném bom vào Iran.

Mỹ và Iran vẫn đang trong quá trình tìm tiếng nói chung trên bàn đàm phán. (Ảnh: NYTIMES)

Quan chức trên cũng xác nhận chính sách “Không bụi phóng xạ, không USD” đang là định hướng xuyên suốt của cuộc đàm phán. Đồng thời tiết lộ Iran đã “đồng ý về nguyên tắc với khuôn khổ thỏa thuận và chúng tôi đã hoàn thành 95% tiến trình”.

Về cơ bản, Mỹ yêu cầu Iran phải từ bỏ và giao nộp toàn bộ vật liệu hạt nhân hoặc urani làm giàu trước khi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt cũng như giải phóng tài sản bị đóng băng cho Tehran.

“Chắc chắn chúng ta sẽ không chấp nhận một thỏa thuận tồi. Chúng ta có quyền lựa chọn và có thể nối lại các cuộc tấn công quân sự nếu không đạt được thỏa thuận", quan chức này nói.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nhấn mạnh chính quyền Mỹ không loại trừ khả năng chiến dịch chống Iran có thể được nối lại nếu không đạt mục tiêu thông qua đàm phán với Tehran.

"Tổng thống Trump muốn đảm bảo Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Ông ấy muốn giải quyết vấn đề này thông qua biện pháp ngoại giao đàm phán và chúng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để làm điều đó", ông Rubio tuyên bố.

Cùng thời điểm, Tổng thống Trump chỉ thị nhà đàm phán "không nên vội vàng đạt thỏa thuận" và nhấn mạnh "thời gian đang đứng về phía chúng ta".

Ông viết trên mạng xã hội Truth Social rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với tàu của Iran ở eo biển Hormuz “vẫn có hiệu lực đầy đủ cho đến khi đạt được thỏa thuận, được chứng nhận và ký kết”. “Cả hai bên phải dành thời gian và làm cho mọi việc đúng đắn”, ông Trump cho hay.

Hiện tại, chính phủ Iran chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về phát ngôn của ông Trump. Tuy nhiên, hãng thông tấn Tasnim thông tin Mỹ vẫn đang cản trở một số điều khoản trong thỏa thuận tiềm năng, bao gồm yêu cầu của Tehran về việc giải phóng khoản tiền bị đóng băng.