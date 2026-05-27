3 sai lầm khi bật điều hòa gây đau đầu, mệt mỏi, nguy cơ đột quỵ

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho biết, trong thời tiết nóng bức, cơ thể phải giãn mạch và tăng tiết mồ hôi để làm mát. Quá trình này khiến tim hoạt động nhiều hơn, nhịp tim tăng và huyết áp dễ biến động. Nếu sử dụng điều hòa không đúng cách, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe càng tăng cao.

Đóng kín phòng suốt nhiều giờ

Một trong những sai lầm phổ biến là đóng kín cửa phòng điều hòa suốt đêm mà không thông gió. Theo các bác sĩ, điều này khiến không khí trong phòng bí bách, nồng độ CO₂ tăng cao, dễ gây cảm giác mệt mỏi, đau đầu, buồn ngủ và giảm tập trung sau khi thức dậy.

Ngoài ra, nếu điều hòa không được vệ sinh định kỳ, bụi bẩn, nấm mốc và vi khuẩn có thể phát tán trong không khí, làm tăng nguy cơ dị ứng và viêm đường hô hấp, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Dùng điều hòa không đúng cách dễ khiến cơ thể đổ bệnh.

Vào phòng điều hòa ngay sau khi tắm, vừa đi nắng về

Nhiều người có thói quen vừa tắm xong hoặc đi ngoài trời nắng nóng trở về liền vào phòng điều hòa nhiệt độ thấp để “giải nhiệt”. Theo chuyên gia, đây là thói quen tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa ngoài trời và trong phòng lạnh khiến cơ thể khó thích nghi, đặc biệt khi mạch máu đang giãn để thải nhiệt. Người dùng có thể bị choáng váng, rối loạn điều hòa thân nhiệt, mệt lả, thậm chí tăng nguy cơ sốc nhiệt hoặc đột quỵ ở người có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp.

BS Nguyễn Huy Hoàng khuyến cáo, sau khi đi nắng hoặc tắm xong nên lau khô người, nghỉ vài phút ở nơi thoáng mát rồi mới vào phòng điều hòa.

Để nhiệt độ điều hòa quá thấp

Không ít người cho rằng điều hòa càng lạnh càng dễ chịu nên thường chỉnh xuống 16-20 độ C. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo thói quen này không chỉ gây tốn điện mà còn ảnh hưởng sức khỏe.

“Để nhiệt độ quá thấp tạo ra chênh lệch nhiệt độ lớn giữa trong phòng và ngoài trời, khiến cơ thể liên tục phải thích nghi khi ra vào phòng điều hòa”, BS Nguyễn Huy Hoàng nói.

Theo chuyên gia, nhiệt độ điều hòa phù hợp nên duy trì ở mức 25-27 độ C. Người dân cũng không nên để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt hoặc cơ thể, đặc biệt khi ngủ, vì có thể gây đau đầu, khô niêm mạc, kích ứng đường hô hấp, thậm chí làm tăng nguy cơ liệt dây thần kinh mặt ở một số trường hợp.

Các bác sĩ lưu ý, nhóm cần theo dõi sát trong mùa nắng nóng gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc có tiền sử đột quỵ. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, chóng mặt, khó thở, đau tức ngực hoặc yếu liệt tay chân, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.