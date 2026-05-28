Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

Sáng 28/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu tham dự hội nghị.

Xây dựng xã, phường XHCN và nhà ở cho thuê

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, thành phố đã tập trung tháo gỡ nhiều "điểm nghẽn" kéo dài nhiều năm; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản trị đô thị. Nhiều hệ thống dữ liệu dùng chung, trung tâm điều hành thông minh và dịch vụ công trực tuyến đã được đưa vào vận hành, từng bước hình thành nền tảng chính quyền số và đô thị thông minh của Thủ đô.

Hà Nội cũng đang triển khai nhiều nhiệm vụ lớn theo chủ trương của Trung ương và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước như xây dựng đề án xã, phường xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối và thủ tục đầu tư; tập trung xử lý úng ngập, ô nhiễm môi trường và phát triển hạ tầng xanh.

"Thành phố đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, coi đây vừa là nhiệm vụ an sinh xã hội, vừa là yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô", ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư đồng bộ hơn; nhiều công trình giao thông chiến lược như đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các tuyến đường sắt đô thị và hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng đang được tập trung triển khai, tạo động lực mở rộng không gian phát triển mới cho thành phố...

Bên cạnh những kết quả đạt được, người đứng đầu chính quyền Thủ đô chia sẻ về áp lực về dân số, hạ tầng đô thị, giao thông, môi trường, nhà ở, chất lượng nguồn nhân lực và yêu cầu phát triển bền vững đang đặt ra ngày càng cao. Đặc biệt, yêu cầu của Nhân dân đối với chất lượng phục vụ của bộ máy chính quyền ngày càng cao hơn.

Vì vậy, theo ông Vũ Đại Thắng, bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hà Nội xác định rõ quan điểm phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy phát triển; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và các cơ chế đặc thù mà Trung ương đã trao cho Thủ đô. Tinh thần của Hà Nội là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kiên trì phương châm "đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".

Khái quát một số nhiệm vụ trọng tâm mà Hà Nội thực hiện trong nhiệm kỳ này, ông Vũ Đại Thắng cho biết thành phố kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cùng với thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số; xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước và khu vực, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư; phát triển đồng bộ hệ thống giao thông.

"Phát triển văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các thiết chế phục vụ người lao động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô", Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Nhiệm vụ trọng tâm khác được lãnh đạo TP Hà Nội nhắc đến là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp và đổi mới mô hình quản trị đô thị theo hướng tinh gọn, hiện đại, minh bạch, dữ liệu hóa; xây dựng chính quyền số thực chất, nâng cao trách nhiệm giải trình và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Nhìn nhận đầy đủ hơn vai trò của cơ quan dân cử địa phương

Trong phần phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết hội nghị hôm nay tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND các cấp, mà còn là dịp để nhìn nhận đầy đủ hơn vị trí, vai trò của cơ quan dân cử địa phương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đồng thời đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, bài học kinh nghiệm và định hướng hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả - xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ 2021-2026 là một nhiệm kỳ đặc biệt trong lịch sử hoạt động của HĐND các cấp, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có như: đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nặng nề; tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước ban hành, triển khai nhiều quyết sách chiến lược về đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số quốc gia, cải cách tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và sắp xếp đơn vị hành chính.

"Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, MTTQ Việt Nam và các cấp ủy địa phương, HĐND các cấp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai mô hình chính quyền 2 cấp còn nhiều khó khăn, thách thức.

Cụ thể là địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn; năng lực cán bộ ở một số nơi còn hạn chế, đôi khi còn lúng túng trong xử lý công việc; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ.

"Đây là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, tập trung tháo gỡ. Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiến hành sơ kết 1 năm hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vào đầu tháng 7/2026", Chủ tịch Quốc hội nói.

Tại hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mong muốn được nghe những ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm mới trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng đó là đánh giá mối quan hệ công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với HĐND cấp tỉnh; giữa Thường trực HĐND với cấp ủy, UBND và Ủy ban MTTQ cùng cấp.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm phát huy vai trò của HĐND trong xây dựng cơ chế đột phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số; về kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền hai cấp; về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của HĐND.

"Đặc biệt các đồng chí tìm hiểu kỹ lưỡng cách thức tiến hành chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công tác của thành phố Hà Nội để có thể vận dụng, thực hiện tại địa phương mình trong thời gian tới", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.