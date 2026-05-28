Cận cảnh cầu vượt sông Sài Gòn trước ngày về đích

Cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn thuộc gói thầu xây lắp 4 của dự án thành phần 5 Vành đai 3 TP.HCM, có chiều dài khoảng 1km, kết nối phường Thuận An với xã Bình Mỹ, TP.HCM.
Công trình được đầu tư công trình gần 600 tỷ đồng, thiết kế quy mô 4 làn xe theo tiêu chuẩn đường cao tốc, cho phép vận tốc tối đa 100km/h. Dự án được khởi công từ tháng 10/2023 và hoàn thành hợp long vào tháng 6/2025.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, cầu Bình Gởi hiện cơ bản hoàn thiện phần kết cấu chính, mặt cầu đã được thảm bê tông nhựa.
Trên công trường, các đội thi công đang khẩn trương triển khai những hạng mục cuối cùng để chuẩn bị cho kế hoạch thông xe kỹ thuật dự kiến vào tháng 9.
Hiện nay, hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông, vạch kẻ đường cùng các hạng mục phụ trợ đang được đồng loạt thi công. Đơn vị thi công cũng tập trung hoàn thiện đường dẫn, đường gom và các tuyến kết nối với hạ tầng giao thông địa phương.
Theo đại diện đơn vị thi công, cầu Bình Gởi được xây dựng với 218 cọc khoan nhồi và 22 nhịp cầu. Sau khi hoàn thành thảm nhựa mặt cầu, đơn vị thi công sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục như đường gom, đường dẫn, xử lý nền đất. Đồng thời, đắp cát, lu lèn đường gom hai bên.. Đây là những công đoạn đòi hỏi nhiều thời gian do điều kiện nền đất yếu tại khu vực.
Tại khu vực phía phường Thuận An, công nhân đang gấp rút thảm nhựa đoạn đường dẫn dài khoảng 20m lên cầu nhằm đảm bảo tiến độ toàn dự án.
Cầu Bình Gởi do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam thực hiện.
Khi đưa vào khai thác, đây sẽ là cây cầu thứ 6 vượt sông Sài Gòn, cùng với các cầu Bình Tây, Thanh An, Bến Súc, Phú Cường và Phú Long. Công trình được kỳ vọng tạo động lực phát triển hạ tầng giao thông khu vực phía Bắc TP.HCM, đồng thời tăng kết nối với các địa phương lân cận.
Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do biến động giá nhiên liệu và gián đoạn nguồn cung vật liệu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các dự án thành phần theo mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 57/2022/QH15 của Quốc hội.
Cụ thể, đến ngày 30/9, dự án phấn đấu hoàn thành khoảng 38,6km tuyến chính cao tốc. Đến ngày 30/12, mục tiêu hoàn thành toàn bộ khoảng 70,4km tuyến chính cùng khoảng 75km đường song hành và đường gom.
Việc hoàn thiện cầu Bình Gởi cùng toàn tuyến Vành đai 3 được kỳ vọng góp phần tái phân bổ lưu lượng giao thông, giảm áp lực cho các tuyến hiện hữu và rút ngắn thời gian di chuyển giữa phía Bắc TP.HCM với Tây Ninh cùng nhiều khu vực lân cận.