Tăng tốc thi công nút giao Tân Vạn Vành đai 3 để kết nối sân bay Long Thành

(VTC News) -

Nội dung trên được Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chỉ đạo trong chuyến kiểm tra một số dự án lớn tại khu vực phía Nam, gồm đường Vành đai 3 TP.HCM và dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, ngày 9/3.

Tại gói thầu XL1 thuộc Dự án thành phần 5 xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ), nhà thầu đang triển khai thi công nút giao Tân Vạn trên đoạn từ Km25+990 đến Km28+383, dài khoảng 2,48 km, đi qua phường Đông Hòa, TP.HCM.

Dự án có tổng giá trị hơn 1.831 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 1.003 ngày, khởi công ngày 31/5/2024 và dự kiến hoàn thành theo hợp đồng vào ngày 31/12/2026.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, hiện nhà thầu đã huy động gần 260 nhân sự cùng khoảng 90 máy móc thiết bị, triển khai 17 mũi thi công trên công trường. Khối lượng thực hiện đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng.

Nút giao Tân Vạn được xem là nút giao phức tạp nhất Vành đai 3 TP.HCM.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn. Nguồn vật liệu đá đắp tại các địa phương lân cận khan hiếm do nhiều mỏ chỉ được cấp cho các dự án do UBND tỉnh, thành phố phân bổ. Bên cạnh đó, một trụ điện cao thế tại khu vực mố cầu cạn tuyến chính và hệ thống điện ngầm trung thế tại trụ P8A chưa được di dời, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Ngoài ra, một đơn vị thành viên trong liên danh chưa đáp ứng tiến độ thi công đường song hành, dẫn đến thiếu mặt bằng để triển khai cầu vượt trên Quốc lộ 1 hiện hữu.

Sau Tết Nguyên đán 2026, công trường cũng phát sinh một số khó khăn như biến động nhân sự và việc tổ chức phân luồng giao thông trên các tuyến hiện hữu gặp trở ngại do lưu lượng xe ra vào kho bãi, cảng trong khu vực lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Nguồn đá phục vụ dự án khan hiếm cũng khiến giá đá, cấp phối đá dăm và bê tông xi măng tăng cao. Giá xăng dầu biến động mạnh và nguồn cung hạn chế làm tăng chi phí thi công và vận chuyển vật liệu.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu đẩy nhanh thi công nút giao Tân Vạn (Vành đai 3 TP.HCM), hoàn thành 30/6 để kết nối giao thông với sân bay Long Thành.

Trước những vướng mắc này, liên danh nhà thầu kiến nghị chủ đầu tư làm việc với các đơn vị liên quan để sớm di dời trụ điện cao thế và tuyến điện trung thế, đồng thời phối hợp với UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai phân bổ nguồn cát, đá và đất đắp phục vụ dự án.

Báo cáo với Bộ trưởng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết tiến độ thi công nút giao Tân Vạn hiện vẫn được kiểm soát và thành phố phấn đấu hoàn thành vào ngày 30/6.

Theo lãnh đạo thành phố, TP.HCM đã cơ bản xử lý các vấn đề liên quan đến năng lực thi công, nguồn vật liệu và di dời hạ tầng kỹ thuật. Sau khi tổ chức lại bộ máy quản lý, thành phố đã tiếp nhận và thống nhất quản lý dự án, đồng thời hợp nhất các ban quản lý dự án trước đây của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm thuận lợi hơn trong công tác điều hành.

Giai đoạn 1 của đường Vành đai 3 sẽ khai thác với quy mô 4 làn xe và mặt bằng dự án cơ bản đã được giải phóng. TP.HCM cũng đã báo cáo phương án đầu tư giai đoạn hoàn chỉnh 8 làn xe với tổng kinh phí khoảng 60.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá nút giao Tân Vạn là hạng mục khó khăn nhất của toàn dự án Vành đai 3 TP.HCM. Tuy nhiên, thuận lợi là sau khi hợp nhất địa giới hành chính, toàn bộ nút giao này đã nằm trong phạm vi quản lý của TP.HCM, giúp việc điều hành và phối hợp triển khai thuận lợi hơn.

Nút giao Tân Vạn khi hoàn thành sẽ góp phần giải bài toán ùn tắc tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM và tạo động lực bứt phá cho toàn vùngkinh tếtrọng điểm phía Nam.

Bộ trưởng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục khó khăn, bảo đảm hoàn thành nút giao Tân Vạn vào dịp 30/6 nhằm tạo kết nối giao thông thuận lợi với khu vực sân bay Long Thành.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, phấn đấu hợp long nút giao và hoàn thành toàn bộ hạng mục vào ngày 30/6 để bảo đảm kết nối giao thông khu vực.

Bộ trưởng cũng chấn chỉnh một số nhà thầu triển khai chậm, yêu cầu khẩn trương khắc phục, tăng cường nhân lực và máy móc để không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đồng ý với chủ trương cần đẩy nhanh triển khai giai đoạn mở rộng hoàn chỉnh dự án Vành đai 3 TP.HCM trong thời gian tới.

Đẩy nhanh tiến độ mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Cũng trong chương trình kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã làm việc tại dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo báo cáo, gói thầu XL01 của dự án có tổng chiều dài 9,9 km, gồm 6,37 km cầu cạn, 0,15 km cầu Sông Tắc, 2,33 km cầu Long Thành và 1,06 km đường.

Gói thầu có giá trị hợp đồng hơn 4.231 tỷ đồng do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Công tác tư vấn giám sát do liên danh TEDINORTH - TECCO 2 thực hiện, còn liên danh nhà thầu thi công gồm các đơn vị Đèo Cả, Trung Chính, Phương Thành, 368 và Khang Nguyên.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tiến độ dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự án được triển khai từ ngày 19/8/2025 và dự kiến hoàn thành vào ngày 10/2/2027.

Hiện liên danh nhà thầu đã huy động gần 700 nhân sự, 112 máy móc thiết bị và triển khai 34 mũi thi công, với khối lượng thực hiện đạt khoảng 32% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, dự án vẫn gặp một số khó khăn. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của một số hạng mục chưa được thẩm định, phê duyệt kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Bên cạnh đó, nguồn vật liệu xây dựng như đá, cát và đất đắp tại các địa phương lân cận khan hiếm do các mỏ chỉ được phân bổ cho một số dự án nhất định. Một số vị trí tại cầu cạn và cầu dẫn Long Thành cũng chưa được bàn giao mặt bằng khiến nhà thầu chưa thể triển khai thi công đồng bộ.

Ngoài ra, giá xăng dầu, nhựa đường và một số vật liệu đầu vào tăng cao trong khi nguồn cung hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu nhà thầu, đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trước những khó khăn này, liên danh nhà thầu kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, đồng thời làm việc với UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai để phân bổ nguồn vật liệu phục vụ dự án.

Các nhà thầu cũng đề nghị sớm hoàn tất bàn giao mặt bằng trong tháng 3/2026 và có giải pháp tháo gỡ khó khăn về giá vật liệu nhằm tránh nguy cơ gián đoạn thi công.

Tại công trường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các nhà thầu triển khai dự án theo nguyên tắc “nhanh, đúng, trúng, chuẩn”, bảo đảm hiệu quả và an toàn.

Đối với vấn đề biến động giá vật liệu xây dựng, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị khẩn trương làm việc với Sở Tài chính các địa phương để điều chỉnh báo giá vật liệu sát với thực tế thị trường, tạo cơ sở triển khai dự án đúng tiến độ.