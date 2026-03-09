(VTC News) -

Theo Chosun Ilbo, chính phủ Hàn Quốc được cho là đã quyết định bàn giao sớm hơn kế hoạch hơn 30 tên lửa dẫn đường của hệ thống phòng không Cheongung-II do nước này tự phát triển cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào ngày 8/3.

Quyết định này được đưa ra sau khi UAE yêu cầu đẩy nhanh việc cung cấp, vì hệ thống Cheongung-II do Hàn Quốc xuất khẩu đã đạt tỷ lệ đánh chặn rất cao trong bối cảnh các cuộc không kích của Iran đang diễn ra.

Cheongung-II, còn được gọi là “phiên bản Patriot của Hàn Quốc”, là hệ thống tên lửa phòng không do Hàn Quốc phát triển. Theo thông tin ngày 8/3, chính phủ Hàn Quốc quyết định bàn giao sớm 30 quả tên lửa của hệ thống này cho UAE.

Cùng tối hôm đó, một máy bay vận tải C-17 của UAE hạ cánh xuống sân bay Daegu, được cho là liên quan đến việc tiếp nhận các tên lửa Cheongung-II. Một tổ hợp Cheongung-II bao gồm radar, trung tâm điều khiển, bệ phóng và tên lửa dẫn đường.

Tên lửa đất đối không dẫn đường Cheongung-II được mệnh danh là "phiên bản Patriot của Hàn Quốc". (Ảnh: Chosun Ilbo)

Một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết: “Sau yêu cầu khẩn cấp từ UAE, chúng tôi đã quyết định đẩy nhanh lịch giao một phần số tên lửa dẫn đường Cheongung-II”. Số tên lửa bổ sung được cung cấp trong đợt đầu tiên được cho là hơn 30 quả.

Được mệnh danh là “Patriot phiên bản Hàn Quốc”, Cheongung-II là hệ thống phòng không tầm trung - độ cao trung, có khả năng phát hiện máy bay hoặc tên lửa đối phương, phóng tên lửa dẫn đường và tiêu diệt mục tiêu. Giá của hệ thống này chỉ khoảng một phần ba so với hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ.

Năm 2022, UAE ký hợp đồng với các công ty quốc phòng Hàn Quốc gồm LIG Nex1, Hanwha Systems và Hanwha Aerospace để mua 10 tổ hợp Cheongung-II. Hiện 2 tổ hợp đã được triển khai và đang hoạt động.

Theo nguồn tin, hai tổ hợp này đạt tỷ lệ đánh chặn thành công tới 96% trong các đợt không kích quy mô lớn gần đây từ Iran. Sau khi hiệu quả chiến đấu được chứng minh, UAE yêu cầu Hàn Quốc cung cấp các tổ hợp Cheongung-II sớm hơn thời hạn hợp đồng.

Phía Hàn Quốc ban đầu cho biết khó có thể giao sớm vì còn phải thực hiện các hợp đồng ký với những nước khác như Ả-rập Xê Út. Vì vậy, UAE đề nghị ít nhất hãy cung cấp trước các tên lửa dẫn đường, dẫn tới quyết định giao hàng sớm lần này.

Các chuyên gia nhận định rằng nếu tình hình Trung Đông kéo dài, nhu cầu đối với vũ khí Hàn Quốc được kiểm chứng trong thực chiến có thể tăng mạnh, cùng với nhu cầu đạn dược và việc mở rộng hệ thống phòng không khẩn cấp.