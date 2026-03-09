Nguyên nhân khiến loạt người ngộ độc sau ăn bánh mì ở Vũng Tàu

(VTC News) -

Thông tin trên được Sở Y tế TP.HCM cung cấp chiều 9/3.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đến 9/3, hệ thống các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM và các đơn vị lân cận đã tiếp nhận tổng cộng 108 trường hợp đến khám với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như: đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt cao.

Các bệnh nhân đều ăn bánh mì pate mua tại một tiệm bánh mì lề đường ở số 13 Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu (TP.HCM) sau đó đều xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn...

Trong số này, kết quả phân tích cho thấy 29/51 mẫu phân (chiếm 56,8%) dương tính với vi khuẩn Salmonella. Theo các chuyên gia y tế, đây là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ biến liên quan đến thực phẩm.

Trong số 108 người đến thăm khám, điều trị, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu là nơi tiếp nhận đông bệnh nhân nhất với 104 ca. Nhờ quy trình xử trí khẩn cấp và điều trị đúng phác đồ, đến nay đã có 45 trường hợp ổn định sức khỏe và được cho xuất viện.

92 ca nhập viện điều trị nội trú trước đó hiện cũng có tình trạng sức khỏe ổn định, không ghi nhận trường hợp diễn tiến nặng hay nguy kịch.

Trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì phường Vũng Tàu (TP.HCM). (Ảnh: BVCC)

Bên cạnh đó, các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (2 ca), Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội (1 ca) và Bệnh viện Nhân dân 115 (1 ca) đều đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Trước tình hình trên, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị kịp thời các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm theo đúng hướng dẫn của ngành.

Đồng thời, các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý mua thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh để điều trị tại nhà khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Khi xuất hiện các triệu chứng như nôn ói, tiêu chảy nhiều lần, người dân cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám, đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh lý nền. Việc tuân thủ điều trị, bù đủ nước và điện giải sẽ giúp bệnh nhanh chóng tự giới hạn và hồi phục.

Ngành y tế TP.HCM vẫn tiếp tục theo dõi các ca bệnh và phối hợp điều tra nguồn gốc thực phẩm để phòng ngừa các sự cố tương tự.