Liên tiếp ngộ độc bánh mì, 4 yếu tố khiến món ăn này nguy cơ nhiễm khuẩn cao

(VTC News) -

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - chuyên gia công nghệ thực phẩm, so với những món ăn nóng như bún hay phở, bánh mì có một số đặc điểm khiến nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn nếu khâu chế biến và bảo quản không được đảm bảo.

Nhiều thành phần khác nhau, dễ xảy ra lây nhiễm chéo

Một ổ bánh mì thường có nhiều loại nhân như pate, chả, thịt nguội, chà bông, rau sống, đồ chua… Trong đó có cả nguyên liệu tươi và thực phẩm chế biến sẵn. Chỉ cần một thành phần bị nhiễm khuẩn, vi sinh vật có thể nhanh chóng lây sang các nguyên liệu khác trong ổ bánh mì. Đây là hiện tượng lây nhiễm chéo, nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm.

4 yếu tố khiến bánh mì có nguy cơ nhiễm khuẩn cao.

Thực phẩm không được làm nóng trước khi ăn

Khác với bún hay phở thường được trụng qua nước sôi hoặc ăn khi còn nóng, các nguyên liệu trong bánh mì hầu như không được làm nóng lại trước khi dùng. Vì vậy, nếu thực phẩm đã bị nhiễm vi khuẩn, người ăn sẽ hấp thụ trực tiếp các vi sinh vật gây hại.

Nguy cơ nhiễm khuẩn từ thao tác chế biến

Tại nhiều quầy bán vỉa hè, người bán có thói quen dùng tay trần gắp thịt, chả, rau rồi tiếp tục cầm tiền trả khách. Việc không đảm bảo vệ sinh tay trong quá trình chế biến và bán hàng có thể khiến vi khuẩn từ tay người bán lây sang thức ăn.

Điều kiện thời tiết nóng ẩm làm vi khuẩn phát triển nhanh

Nhiệt độ cao và độ ẩm lớn là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi. Những nguyên liệu như pate, thịt nguội hay rau sống nếu không được bảo quản lạnh đúng cách rất dễ bị biến chất.

Ngoài ra, việc mua bánh mì nhưng không ăn ngay, để ở nhiệt độ phòng nhiều giờ hoặc qua đêm cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh, làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm.

Trước những lo ngại về an toàn thực phẩm, PGS Thịnh khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn các điểm bán uy tín. Người mua nên ưu tiên những tiệm có tủ kính sạch sẽ, nguyên liệu được bảo quản kín, không có ruồi nhặng, người bán đeo găng tay, sử dụng dụng cụ khi chế biến.

Quan trọng nhất, bánh mì nên ăn ngay sau khi mua để đảm bảo hương vị và hạn chế nguy cơ vi khuẩn phát triển trong phần nhân. Bởi nếu bảo quản không đúng cách, ngay cả món ăn quen thuộc như bánh mì cũng có thể trở thành nguồn gây ngộ độc thực phẩm đặc biệt trong thời tiết như hiện nay.