Hoà Minzy tiết lộ bất ngờ về bạn trai quân nhân, lý do giữ kín chuyện tình cảm

(VTC News) -

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Hòa Minzy có những chia sẻ hơn về đặc thù công việc của bạn trai – Đại úy Thăng Văn Cương, đồng thời lý giải vì sao cô muốn giữ kín đời tư trong suốt thời gian dài.

Hoà Minzy chia sẻ khoảnh khắc đời thường cùng bạn trai quân nhân khiến khán giả thích thú.

Nữ ca sĩ cho biết việc liên tục đăng tải hình ảnh của hai người trong những ngày qua chỉ là một ngoại lệ nhỏ. Theo cô, điều này nhằm giúp bạn trai hiểu hơn về cuộc sống của mình và cảm thấy thoải mái hơn khi mối quan hệ được công khai.

"Thật ra chồng em là quân nhân nên em tự nghĩ phải hạn chế mọi thứ lại để anh ý tập trung công tác", Hoà Minzy chia sẻ.

Theo nữ ca sĩ, Đại uý Thăng Văn Cương thuộc đơn vị trực chiến nên luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Công việc vất vả và thời gian dành cho gia đình không nhiều, nhưng điều đó càng khiến cô thêm tự hào về bạn trai.

Hoà Minzy xúc động khi nhớ lại dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khi nhiều gia đình quây quần đoàn tụ thì bạn trai vẫn phải túc trực tại đơn vị. “Tết rồi anh trực từ 27, 28 Tết đến tận mùng 6, mùng 7 luôn”, cô kể. Sau cái Tết xa nhau, mong ước của nữ ca sĩ là có thể đón giao thừa cùng người yêu trong những năm tới.

Hoà Minzy làm bùng nổ mạng xã hội khi công khai chuyện tình với Đại úy Thăng Văn Cương.

Những ngày qua, Hoà Minzy gây chú ý khi công khai chuyện tình cảm với Đại úy Thăng Văn Cương. Bài đăng của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút khoảng 1 triệu lượt tương tác, hơn 70.000 bình luận và 59.000 lượt chia sẻ, khiến mạng xã hội “dậy sóng”.

Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ nhưng cũng dành nhiều lời chúc phúc cho cặp đôi. Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực cũng xuất hiện một số ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Mới đây, Hòa Minzy lên tiếng, cho biết cô sẽ hạn chế chia sẻ quá nhiều về đời tư. Nữ ca sĩ hài hước nói: “Em đăng nốt cái clip rồi thôi, lâu lâu chia sẻ chút cho vui thôi nha. Đăng nhiều không hay, em cũng phải cẩn thận thị phi. Anti em đông lắm”. Dù vậy đông đảo khán giả vẫn ủng hộ nữ ca sĩ cởi mở về chuyện tình cảm.

Hoà Minzy tên thật Nguyễn Thị Hoà, sinh năm 1995, là một trong những ca sĩ nổi bật của Vpop. Cô từng giành quán quân chương trình Học viện ngôi sao năm 2014. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều bản hit như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Kén cá chọn canh, Bắc Bling.

Cặp đôi có 4 năm yêu nhau kín tiếng.

Đại uý Thăng Văn Cương - bạn trai của nữ ca sĩ sinh năm 1995, quê Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Hai người bén duyên khi cùng tham gia chương trình Sao nhập ngũ năm 2022, thời điểm Thăng Văn Cương tham gia hỗ trợ các nghệ sĩ trải nghiệm môi trường quân đội. Sau chương trình, cả hai dần tìm hiểu và gắn bó trước khi quyết định công khai mối quan hệ.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Hòa Minzy cho biết cô vui vì "nửa kia" và gia đình đã sang hỏi cưới cô. Nữ ca sĩ dự định sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm 2027.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ con trai khá quấn quýt bạn trai của mẹ, thậm chí có lúc bé Bo còn nói “bố về rồi mới chịu đi tắm”, khiến nhiều người thích thú trước sự gắn bó của cả hai. Cùng thời điểm, Thăng Văn Cương cũng đăng tải nhiều khoảnh khắc đời thường bên Hoà Minzy và bé Bo.