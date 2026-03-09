Mỹ đặt ra điều khoản đầu hàng với Iran

(VTC News) -

Khi được hỏi trên chương trình “60 Minutes” của đài CBS về hình thức “đầu hàng vô điều kiện” của Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhấn mạnh: “Nó có nghĩa là chúng tôi sẽ chiến đấu để giành chiến thắng. Nó có nghĩa là chúng tôi đặt ra các điều khoản. Chúng tôi sẽ biết khi nào họ không còn khả năng chiến đấu. Sẽ có thời điểm mà họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng. Dù họ có biết hay không, họ sẽ không còn khả năng chiến đấu. Họ sẽ đầu hàng".

Ông Hegseth cũng cho rằng sự đầu hàng có thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả hình thức đầu hàng trực tiếp giữa người với người, nhưng cuối cùng ông Trump mới là người đặt ra các điều khoản, chứ không phải người Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: Reuters)

“Dù họ có muốn thừa nhận hay không, dù lòng tự trọng có cho phép họ nói ra hay không thì chính Tổng thống Trump sẽ là người quyết định điều đó", ông Hegseth nói.

Cùng thời điểm, Bộ Ngoại giao Mỹ "yêu cầu nhân viên chính phủ Mỹ không thuộc diện khẩn cấp và thành viên gia đình của nhân viên chính phủ Mỹ rời khỏi Ả Rập Xê-út do rủi ro về an toàn". Lệnh này cho thấy những lo ngại vẫn còn tồn tại về cuộc tấn công từ Iran, khi Tổng thống Trump cảnh báo ông sẵn sàng cho nhiều tuần xung đột và Tehran tuyên bố sẵn sàng đáp trả.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tiếp tục cảnh báo người Mỹ nên "xem xét lại việc đi du lịch" đến Ả Rập Xê-út, nhưng không khuyến cáo tránh hoàn toàn mọi chuyến đi đến vương quốc này.

Thủ đô Tehran, Iran chìm trong biển lửa sau các cuộc tấn công của Mỹ - Israel.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo về vụ phóng tên lửa mới chỉ vài giờ sau khi nước này công bố lãnh đạo tối cao mới. Video do IRGC công bố cho thấy khoảnh khắc lực lượng này phóng tên lửa Khorramshahr, Fatah, Khyber và Qadr.

Hội đồng Chuyên gia Iran chỉ định ông Mojtaba Khamenei, con trai thứ hai của cựu Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei làm người kế nhiệm chức vụ Lãnh đạo Tối cao. Nhiều nhà phân tích cho rằng việc ông được bổ nhiệm cho thấy IRGC và phe phái đồng minh bắt đầu bước vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột hiện tại với quyết tâm cao hơn trong việc tiếp tục di sản và chính sách của ông Ali Khamenei.