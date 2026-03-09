Bộ Công Thương đề xuất trích Quỹ bình ổn khi giá xăng dầu tăng trên 20% tháng

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản lấy ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định về kinh doanh xăng dầu. Trước đó, ngày 6/1, Bộ này đã có tờ trình giải trình, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ liên quan đến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 83/2014 cùng các nghị định sửa đổi, bổ sung.

Theo Bộ Công Thương, cơ quan soạn thảo đã tổng hợp và tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành theo quy định.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Thông tư là quy định cụ thể hơn về cơ chế bình ổn giá xăng dầu. Theo đó, các mặt hàng thuộc diện theo dõi và áp dụng bình ổn gồm xăng, xăng sinh học và dầu diesel. Mức giá được sử dụng để đánh giá biến động là giá bán lẻ do các thương nhân đầu mối công bố, dựa trên dữ liệu tiêu thụ của nhóm doanh nghiệp đại diện chiếm trên 70% tổng sản lượng tiêu thụ xăng dầu trên cả nước.

Bộ Công Thương đang đề xuất cơ chế trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu khi giá bán lẻ trong nước tăng liên tiếp trong một tháng với mức cộng dồn từ 20% trở lên.

Dự thảo đề xuất việc bình ổn giá sẽ được xem xét khi giá xăng dầu trong nước biến động bất thường, tăng liên tiếp trong một tháng với biên độ lớn, tổng mức tăng cộng dồn từ 20% trở lên. Nếu đà tăng này có nguy cơ tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đời sống người dân, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan đánh giá tình hình cung cầu, diễn biến giá thế giới, lượng tồn kho cũng như hoạt động sản xuất và nhập khẩu để báo cáo Chính phủ xem xét quyết định chủ trương bình ổn giá.

Trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh hoặc khi giá xăng dầu bán lẻ biến động mạnh, Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp bình ổn theo quy định của Luật Giá và Nghị định 85/2024.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu được thành lập từ năm 2009 theo Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu và được duy trì qua các nghị định sửa đổi sau này như Nghị định 83, 95 và 80. Quỹ này không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước mà do các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu quản lý tại tài khoản ngân hàng riêng.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2023 đến nay, liên Bộ Tài chính - Công Thương chưa thực hiện trích lập hoặc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo số liệu công bố, đến cuối quý III/2025, số dư của quỹ này vẫn còn hơn 5.617 tỷ đồng.