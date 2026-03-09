Mỹ - Israel tăng cường không kích Iran: Giá dầu tăng vọt 20%, vượt 100 USD/thùng

(VTC News) -

Các thông tin chiến sự làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn kéo dài đối với nguồn cung Trung Đông cũng như với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới.

Theo Reuters, Iraq và Kuwait đã bắt đầu cắt giảm sản lượng dầu, sau khi Qatar trước đó giảm xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), do chiến tranh làm cản trở các chuyến hàng từ Trung Đông.

Các nhà phân tích dự đoán UAE và Ả-rập Xê Út cũng có thể sớm phải giảm sản lượng khi kho dự trữ dầu của họ dần đầy.

Cuộc chiến có thể khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp trên toàn thế giới phải đối mặt với giá nhiên liệu cao trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, ngay cả khi xung đột kéo dài một tuần này sớm kết thúc, bởi các nhà cung cấp phải xử lý cơ sở hạ tầng bị hư hại, logistics gián đoạn và rủi ro vận chuyển tăng cao.

Giá dầu tăng mạnh

Giá dầu tăng mạnh. (Ảnh minh họa: AI)

Dầu Brent có lúc tăng 18,35 USD (19,8%), lên 111,04 USD/thùng, và ở mức 107,93 USD/thùng vào sáng thứ Hai. Dầu WTI của Mỹ tăng 16,50 USD (18,2%), lên 107,40 USD/thùng, sau khi có lúc chạm 111,24 USD (tăng 22,4%). Tuần trước, Brent đã tăng 27% và WTI tăng 35,6%, trước khi tiếp tục tăng mạnh trong phiên mới nhất.

Theo Daniel Hynes, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại ANZ, giá dầu tăng mạnh sáng nay do các báo cáo rằng các nhà sản xuất Trung Đông đang giảm sản lượng vì kho chứa dầu nhanh chóng đầy.

Ông cho biết nếu các nước phải đóng giếng dầu, điều đó không chỉ làm giảm sản lượng hơn nữa mà còn khiến việc khôi phục sản xuất sau khi chiến tranh hạ nhiệt trở nên chậm hơn, khiến giá dầu duy trì ở mức cao lâu hơn.

Sản lượng Trung Đông giảm mạnh

Nguồn tin trong ngành cho biết sản lượng dầu của Iraq tại các mỏ lớn ở miền Nam đã giảm 70%, còn 1,3 triệu thùng/ngày, do nước này không thể xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz vì chiến tranh với Iran. Kho chứa dầu đã đạt mức tối đa, theo một quan chức của công ty dầu quốc doanh Basra Oil Company.

Kuwait Petroleum Corporation cũng bắt đầu cắt giảm sản lượng từ thứ Bảy và tuyên bố tình trạng bất khả kháng (force majeure) đối với các lô hàng dầu, dù chưa công bố mức giảm cụ thể.

Các cuộc tấn công của Iran vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong khu vực vẫn tiếp diễn. Văn phòng truyền thông Fujairah (UAE) cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại khu công nghiệp dầu Fujairah do mảnh vỡ rơi xuống, nhưng không có thương vong. Bộ Quốc phòng Ả-rập Xê Út cho biết đã đánh chặn một máy bay không người lái bay về phía mỏ dầu Shaybah.

Trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đã kêu gọi ông Trump xả dầu từ Kho Dự trữ Dầu Chiến lược (SPR) để ổn định thị trường.

Ông nói, tổng thống Trump nên xả dầu từ SPR ngay bây giờ để ổn định thị trường, hạ giá dầu và giảm cú sốc giá mà các gia đình Mỹ đang phải chịu do cuộc chiến liều lĩnh này.