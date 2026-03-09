Đóng

Chân dung Lãnh tụ Tối cao mới của Iran

(VTC News) -

Hội đồng Chuyên gia đã chọn ông Mojtaba Khamenei, con trai Đại giáo chủ quá cố Ali Khamenei, làm Lãnh tụ Tối cao của Iran.

Nguyễn Ngọc
