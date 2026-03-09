Cậu bé xoay chảo như vua đầu bếp, làm việc ở quán mỗi ngày để báo hiếu cha mẹ

(VTC News) -

Cậu bé Liu Yuze (14 tuổi, học sinh trung học ở huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy, Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội khi thể hiện kỹ năng nấu nướng điêu luyện không thua đầu bếp chuyên nghiệp. Không đơn thuần là thực hiện sở thích cá nhân, cậu bé tham gia nấu nướng tại quán mỳ của gia đình để giúp bố mẹ giảm bớt gánh nặng công việc trong những giờ cao điểm.

Theo Dawan News, Liu đã quen với công việc tại quán ăn của gia đình từ khi còn rất nhỏ. Những video ghi lại cảnh cậu bé chế biến món ăn, đặc biệt là kỹ thuật xoay chảo thuần thục, từng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và thu hút hơn 2,5 triệu lượt thích từ cộng đồng mạng.

Liu đang chế biến món xào trong bếp của quán ăn gia đình. (Ảnh: Douyin)

Trong các video được chia sẻ, Liu Yuze thể hiện sự nhanh nhẹn và chính xác khi nấu mì, đảo chảo và chuẩn bị nguyên liệu. Nhiều người nhận xét rằng phong thái của cậu bé không khác gì một đầu bếp đã có nhiều năm kinh nghiệm.

Chia sẻ về niềm đam mê của mình, Liu cho biết nấu ăn là sở thích lớn nhất của cậu. “Nếu cháu làm việc nhiều hơn, bố mẹ sẽ đỡ vất vả hơn”, cậu bé nói. Với Liu, đứng bếp không chỉ là niềm vui mà còn là cách thể hiện tình cảm và trách nhiệm với gia đình.

Theo lời người mẹ, chị Wang, cậu bé bộc lộ sự yêu thích với bếp núc từ khi còn rất nhỏ. Khi mới khoảng 3 - 4 tuổi, Liu đã hào hứng xin được phụ chuẩn bị mì dù lúc đó chỉ cao ngang chiếc thớt trong bếp. Đến năm 5 tuổi, Liu thường đứng cạnh cha để quan sát cách nấu ăn và dần học hỏi từng thao tác.

Những năm gần đây, sau khi hoàn thành bài tập ở trường, Liu dành hầu hết thời gian cuối tuần cũng như các kỳ nghỉ đông và hè để phụ giúp tại quán mì Niusan Wide của gia đình. Đây là quán ăn đã hoạt động hơn 30 năm và khá quen thuộc với người dân địa phương.

Dưới sự giám sát của mẹ, Liu thể hiện kỹ năng xoay chảo chuyên nghiệp của mình. (Ảnh: Douyin)

Ban đầu, Liu chỉ hỗ trợ những công việc đơn giản như dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế hay chuẩn bị nguyên liệu. Theo thời gian, cậu dần tham gia trực tiếp vào việc nấu ăn, thậm chí có thể đảm nhận nhiều khâu trong bếp. Trong thời gian cao điểm, công việc trở nên bận rộn đến mức Liu và mẹ phải thay phiên nhau ăn trưa, đôi khi phải chờ đến tận 15h mới có thể dùng bữa.

Wang cho biết gia đình từng khuyên con trai ra ngoài chơi hoặc tham gia các hoạt động giải trí như những đứa trẻ cùng tuổi. Tuy nhiên, Liu thường từ chối vì thích ở lại quán để giúp đỡ bố mẹ. Quán ăn đóng cửa vào khoảng 23h và cậu bé luôn kiên trì ở lại cho đến khi mọi việc kết thúc rồi cùng bố mẹ trở về nhà.

Liu cho biết cậu không hề ghen tị với những thú vui phổ biến của nhiều thiếu niên như chơi điện thoại, xem tivi hay tụ tập ngoài trời. Nam sinh nói dù còn nhỏ, cậu vẫn có trách nhiệm hỗ trợ gia đình.

“Cháu không thích chơi điện thoại hay xem tivi. Cháu nghĩ bố mẹ mình vẫn còn quá vất vả. Khi lớn lên, cháu hy vọng mình có thể trở thành người đóng góp tích cực cho xã hội”, Liu chia sẻ.

Ngoài nấu ăn, cậu bé cho biết mình không có nhiều sở thích. Thỉnh thoảng Liu chơi bóng bàn để thư giãn, nhưng phần lớn thời gian vẫn gắn bó với gian bếp của quán mì.

Liu đang nấu một món ăn khác, người cha đứng bên cạnh quan sát. (Ảnh: Douyin)

Cuộc sống của Liu khá giản dị. Cậu thường mặc lại quần áo cũ của bố và rất tiết kiệm tiền tiêu vặt. Tuy vậy, cậu vẫn sẵn sàng chi tiền để mua quà tặng mẹ và chị gái. Bên cạnh việc phụ giúp kinh doanh, Liu cũng chăm chỉ làm các việc nhà như quét dọn hay giặt giũ.

Về việc học, Liu thừa nhận kết quả của mình chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, cậu có mục tiêu rất rõ ràng cho tương lai là đưa quán mì của gia đình trở nên nổi tiếng khắp cả nước.

Liu Yuze nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội Trung Quốc. Cư dân mạng cảm động trước lòng hiếu thảo và sự chăm chỉ của cậu bé. Một người bình luận: “Đây thật sự là một cậu bé ngoan. Em sinh ra để báo đáp công ơn cha mẹ". Người khác nhận xét đầy kỳ vọng: “Có lẽ đây chính là ngôi sao tương lai của nền ẩm thực Trung Quốc".