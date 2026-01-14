Nấu ăn theo công thức trên bia mộ để tưởng niệm người xa lạ

(VTC News) -

Theo Fox News, Rosie Grant, 36 tuổi, một thủ thư sống tại Los Angeles, trong suốt 5 năm qua đã đi khắp các nghĩa trang, tìm kiếm và nấu lại những công thức được khắc trên bia mộ của những người chưa từng quen biết. Đến nay, cô đã nấu hơn 40 món, từ bánh quy spritz, bánh cà rốt cho tới bánh nướng kiểu Texas hay bánh không cần lò nướng.

Ý tưởng kỳ lạ này bắt nguồn từ một trải nghiệm rất tình cờ của Grant. Trong thời gian thực tập tại một nghĩa trang ở New York, cô phát hiện trên bia mộ của một phụ nữ có khắc công thức làm bánh quy spritz.

Chi tiết nhỏ bé ấy khiến cô tò mò. Grant về nhà nướng 12 chiếc bánh đúng theo công thức, rồi mang trở lại nghĩa trang và thưởng thức chúng ngay bên phần mộ. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình làm vậy một lần cho biết”, Grant kể. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, cô bắt đầu hành trình tìm kiếm những bia mộ lưu giữ công thức nấu ăn.

Rosie Grant nấu ăn theo công thức được khắc trên mộ để tưởng niệm người đã khuất. (Nguồn: Fox News)

Với Grant, mỗi món ăn không chỉ là một công thức khô khan, mà còn là cả một câu chuyện đời. Cô cho biết mình muốn “nấu và chia sẻ bữa ăn cuối cùng” với những người đã khuất, như một cách kết nối vượt qua ranh giới sinh tử. “Đó là lời mời để tưởng nhớ về một con người và thưởng thức những món ăn họ từng yêu thích khi còn sống,” cô nói.

Hành trình của Grant không chỉ dừng lại ở việc nấu ăn một mình. Năm 2024, cô được một gia đình ở Nome, Alaska mời đến để cùng họ nấu một món bánh không cần lò nướng theo công thức khắc trên bia mộ người thân. Grant cùng con và cháu gái của người quá cố chuẩn bị món bánh, rồi mang ra nghĩa trang. “Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất tôi từng có”, cô nhớ lại.

Hiện tại, Grant không còn thường xuyên khi tự mình đi tìm công thức trên bia mộ như trước. Thay vào đó, nhiều gia đình chủ động gửi công thức của người thân đã mất cho cô, với mong muốn có thể lưu giữ một phần ký ức.

Công thức làm bánh quy spritz được khắc trên bia mộ tại một nghĩa trang ở New York. (Nguồn: Fox News)

Trong nhiều trường hợp, Grant còn đóng vai “thám tử”, lần theo thông tin trên bia mộ, tìm cáo phó và liên hệ với gia đình để xin phép tái hiện món ăn. Trước mỗi lần nấu, cô luôn tâm sự với người thân để hiểu thêm về người đã khuất và đảm bảo làm đúng theo tinh thần của công thức.

Grant đặc biệt thích việc các công thức nấu ăn được khắc bia mộ, xem chúng là dấu ấn rất riêng. Cô thậm chí còn nói vui rằng sau này cũng sẽ khắc một công thức lên bia mộ của chính mình. “Để gia đình tôi có thể nhớ về chúng tôi qua những bữa ăn quây quần”, cô chia sẻ.