Gu thời trang cá tính, gợi cảm của dàn mỹ nhân phim 400 tỷ 'Thỏ ơi'

Quỳnh Anh Shyn là một trong những gương mặt tạo bất ngờ khi xuất hiện trong phim. Cô vào vai Trúc – thành viên thân thiết trong nhóm “chị em xã hội” của Hải Lan (do Văn Mai Hương thủ vai). Dù không phải nhân vật trung tâm, Quỳnh Anh Shyn vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, duyên dáng.