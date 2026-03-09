Cùng chuẩn quốc tế, sinh con ở Mỹ hết tiền tỷ, Việt Nam chỉ vài chục triệu

(VTC News) -

Chị Tran Nguyen, một người Việt đang sinh sống tại Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng khi chia sẻ hóa đơn đi sinh con tại bệnh viện CHI Health Lakeside. Theo hồ sơ viện phí mà gia đình chị cung cấp, chi phí của quá trình sinh em bé được chia thành nhiều hóa đơn riêng, gồm phần chi phí của người mẹ và chi phí chăm sóc y tế cho trẻ sơ sinh.

Cú sốc hóa đơn tỷ đồng

Chi phí chăm sóc và sinh nở của người mẹ lên tới 18.296,7 USD, trong khi chi phí chăm sóc y tế cho em bé là 7.674,45 USD. Tổng cộng, hóa đơn sinh con của hai mẹ con lên tới 25.971 USD, tương đương hơn 640 triệu đồng.

Các khoản phí bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau như chăm sóc sản khoa trước và sau sinh, tiền phòng bệnh, xét nghiệm, sàng lọc thính lực cho trẻ sơ sinh, cùng các xét nghiệm máu nhằm phát hiện sớm một số bệnh bẩm sinh.

“May mắn gia đình được hưởng bảo hiểm y tế quân đội Tricare nên phần lớn chi phí được bảo hiểm chi trả và gia đình chỉ phải thanh toán 73 USD. Nếu không có bảo hiểm, chi phí sinh con ở Mỹ thực sự rất lớn, nhìn tổng hóa đơn mình cũng giật mình”, chị chia sẻ.

Theo chị Tran Nguyen, trong suốt thai kỳ, mỗi lần khám thai chi phí cũng dao động từ 150 - 400 USD (khoảng 4 - 10 triệu đồng).

Chi phí sinh con ở Mỹ lên tới vài trăm triệu đồng (Ảnh: Tran Nguyen)

Không chỉ riêng trường hợp của chị Nguyen, nhiều gia đình người Việt tại Mỹ cũng bất ngờ khi nhận hóa đơn viện phí sau sinh. Chị Lê Thảo, sống tại Gig Harbor, bang Washington (Mỹ), có trải nghiệm tương tự khi sinh con vào tháng 11/2025.

Theo hóa đơn bệnh viện mà chị cung cấp, tổng chi phí cho ca sinh lên tới 100.517,7 USD, tương đương hơn 2,5 tỷ đồng.

Hóa đơn chi tiết cho thấy chi phí được chia thành nhiều hạng mục khác nhau. Trong đó, riêng dịch vụ gây mê có giá 8.779,4 USD, chi phí xét nghiệm y khoa khoảng 2.494,82 USD, ngoài ra còn có các khoản cho phòng sinh, chăm sóc sản khoa, vật tư y tế và thiết bị phẫu thuật.

Tuy nhiên, nhờ có bảo hiểm y tế BCBS Regence, phần lớn chi phí được thanh toán. Sau khi bảo hiểm chi trả hơn 100.206 USD, số tiền gia đình chị Thảo phải tự chi trả chỉ còn 311,52 USD.

Theo chị Thảo và chị Nguyen, một điểm khác biệt tại Mỹ là bệnh viện thường không công khai chi phí cụ thể của các dịch vụ sản khoa từ trước. Sau khi sinh, sản phụ trở về nhà vài tuần, thậm chí cả tháng sau mới nhận được hóa đơn gửi về.

“Vì vậy, nhiều phụ nữ mang thai thường phải hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về chi phí sinh con và các loại bảo hiểm để chủ động chuẩn bị”, chị Thảo cho biết.

Nếu không có bảo hiểm, chi phí sinh con tại Mỹ có thể trở thành gánh nặng tài chính rất lớn đối với nhiều gia đình.

Trong khi đó, tại Việt Nam, chi phí sinh con thấp hơn rất nhiều. Tại các bệnh viện công, sinh thường thường dao động khoảng 5 - 15 triệu đồng, còn sinh mổ khoảng 10 - 25 triệu đồng. Nếu có bảo hiểm y tế, số tiền người bệnh thực tế phải chi trả còn thấp hơn.

Ngay cả tại các bệnh viện tư nhân hoặc bệnh viện quốc tế, chi phí sinh con dịch vụ phổ biến cũng chỉ khoảng 30 - 100 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với mức hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng như tại Mỹ.

Chất lượng ngoại, giá nội

Theo TS.BS Nguyễn Thị Sim (Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Y học bào thai, Bệnh viện Đại học Phenikaa; Phó khoa Y, Trường Đại học Phenikaa), chi phí sinh con tại Mỹ cao hơn nhiều so với Việt Nam do sự khác biệt về mức sống và chi phí đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Tại các quốc gia phát triển như Mỹ, chi phí đào tạo bác sĩ, điều dưỡng rất lớn, kéo theo giá dịch vụ y tế cao. Bên cạnh đó, chi phí vận hành bệnh viện, trang thiết bị, nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ đi kèm cũng khiến tổng chi phí cho một ca sinh nở tăng lên đáng kể.

Trong khi đó, tại Việt Nam, chi phí sinh con thấp hơn nhưng chất lượng chăm sóc sản khoa vẫn được đảm bảo. Nhiều cơ sở y tế đã xây dựng quy trình chăm sóc toàn diện cho mẹ và bé theo các tiêu chuẩn quốc tế, từ giai đoạn trước sinh, trong khi sinh cho đến sau sinh.

Sản khoa Việt Nam ghi nhận nhiều bước tiến, chất lượng chuyên môn ngày càng tiệm cận chuẩn quốc tế. (Ảnh 2: BV Phenikaa)

“Hiện Việt Nam có những bệnh viện xây dựng mô hình chăm sóc liên tục cho sản phụ và trẻ sơ sinh, với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa khác nhau. Có thể hiểu là cả hệ thống y tế cùng theo dõi, chăm sóc cho một bà mẹ và em bé trong suốt thai kỳ, quá trình sinh nở và giai đoạn sau sinh”, TS Sim cho biết.

Theo bà, nhiều bệnh viện sản khoa lớn tại Việt Nam hiện được đầu tư trang thiết bị hiện đại, với các phương pháp sinh và chăm sóc sau sinh tương đương nhiều nước trên thế giới. Sản phụ có thể lựa chọn nhiều phương pháp hỗ trợ sinh nở như giảm đau khi sinh, sinh trong nước, cùng các dịch vụ chăm sóc sau sinh.

Ngoài ra, hệ thống y tế cũng triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại trong sàng lọc và chăm sóc thai nhi như chẩn đoán trước sinh, phát hiện sớm các bệnh lý bẩm sinh, sàng lọc di truyền, xét nghiệm các bệnh chuyển hóa ở trẻ sơ sinh, thậm chí một số trường hợp có thể can thiệp điều trị ngay từ trong bào thai.

Sau khi em bé chào đời, trẻ tiếp tục được theo dõi và sàng lọc sức khỏe toàn diện, đồng thời người mẹ cũng được chăm sóc và phục hồi sau sinh, bao gồm điều trị các vấn đề liên quan đến sàn chậu và sức khỏe hậu sản.

Theo TS Sim, với sự phát triển của hệ thống sản khoa hiện nay, nhiều kỹ thuật và phương pháp chăm sóc hiện đại trên thế giới đã được triển khai tại Việt Nam, góp phần đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Liên quan lĩnh vực sinh sản, tiến sĩ Adrianne K Pope (Australia), một trong những chuyên gia hàng đầu về quản lý chất lượng trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản trên thế giới, đánh giá Việt Nam là trung tâm đào tạo thụ tinh ống nghiệm lớn nhất khu vực với tỷ lệ thành công khiến đồng nghiệp quốc tế phải thán phục, đồng thời tổ chức nhiều hội nghị quốc tế uy tín.

"Các bạn nên tự hào về những điều đang làm được và khiến nhiều trung tâm hỗ trợ sinh sản ở Austraila phải thán phục", nữ tiến sĩ nói và cho biết thêm, kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm ở Việt Nam chi phí thấp hơn các nước, cơ hội thành công lại cực kỳ cao, tương đương với các quốc gia phát triển trên thế giới.

Tiến sĩ Trần Hùng Thắng, bác sĩ tại một bệnh viện tuyến trung ương ở Hà Nội cho rằng, 80% số tiền người bệnh ra nước ngoài chữa bệnh phải trả khi ra nước ngoài chữa bệnh là phòng lạnh, hoa tươi, thái độ phục vụ chứ không hoàn toàn cho dịch vụ y tế thực thụ. Các bệnh nhân Việt Nam ra nước ngoài vì lý do, để hưởng thụ dịch vụ chăm sóc tốt hơn trong nước, còn phác đồ điều trị thì hầu hết đều giống nhau. Về chuyên môn, máy móc, phương thức điều trị Việt Nam không hề thua kém các nước.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, lợi thế lớn nhất của bác sĩ Việt chính là kinh nghiệm thực chiến dày dạn nhờ tần suất tiếp xúc với các ca lâm sàng phức tạp mỗi ngày, điều mà nhiều đồng nghiệp quốc tế phải mất cả tháng mới gặp một lần. Chính áp lực thép này đã tôi luyện nên những "bàn tay vàng" có khả năng xử lý tai biến cực kỳ nhạy bén.

Sự phát triển vượt bậc này đang tạo ra một làn sóng đảo chiều trong dòng chảy y tế. Mỗi năm, Việt Nam đón hơn 300.000 người nước ngoài và Việt kiều về nước chữa bệnh.