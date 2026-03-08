Đại uý Thăng Văn Cương tiết lộ tính cách ở nhà của Hoà Minzy

(VTC News) -

Mới đây, Đại uý Thăng Văn Cương – bạn trai của Hòa Minzy chia sẻ đoạn clip hậu trường buổi chụp ảnh Tết của cả hai tại nhà riêng của nữ ca sĩ.

Đại uý Thăng Văn Cương chia sẻ hậu trường chụp ảnh Tết cùng Hoà Minzy.

Do là quân nhân nên Thăng Văn Cương khá ngại ngùng trước ống kính. Trái ngược với sự lúng túng của bạn trai, Hòa Minzy lại rất chủ động, liên tục hướng dẫn khiến không khí buổi chụp hình trở nên vui vẻ. Có lúc nữ ca sĩ còn nhắc: “Nhìn vợ!” khiến cả ê-kíp bật cười.

Trong những khoảnh khắc được ghi lại, cặp đôi nắm tay nhau, cùng nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Thỉnh thoảng cả hai còn có những khoảnh khắc tinh nghịch và hài hước.

Chia sẻ kèm đoạn clip, Văn Cương viết: “May quá có mọi người quay lại clip này chứ kể không ai tin. Đồng chí vợ ở nhà rất ‘hiền’, không bắt nạt chồng bao giờ các chị ạ.” Lời tiết lộ dí dỏm của nam quân nhân nhanh chóng khiến nhiều khán giả thích thú, bởi hình ảnh Hoà Minzy ngoài đời được cho là vui tính, hoạt bát nhưng cũng rất tình cảm khi ở bên người yêu.

Ngay khi bài viết được đăng tải, bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ với hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận chỉ sau thời gian ngắn. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy tình cảm của cặp đôi.

Những ngày qua Hoà Minzy làm bùng nổ mạng xã hội khi công khai chuyện tình cảm với Đại úy Thăng Văn Cương. Bài đăng trên trang cá nhân của nữ ca sĩ nhanh chóng đạt khoảng 1 triệu lượt tương tác, hơn 70.000 bình luận và 59.000 lượt chia sẻ.

Chuyện tình của Hoà Minzy và Đại uý Văn Cương làm bùng nổ mạng xã hội.

Thông tin này khiến cả showbiz lẫn cộng đồng mạng bất ngờ nhưng cũng không giấu được sự vui mừng, nhiều khán giả gửi lời chúc phúc tới cặp đôi.

Bạn trai của nữ ca sĩ sinh năm 1995, quê Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Ít ai biết cặp đôi có khoảng bốn năm tìm hiểu nhưng giữ kín chuyện tình cảm. Hai người bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ năm 2022. Thời điểm đó, Thăng Văn Cương tham gia với vai trò hỗ trợ các nghệ sĩ trải nghiệm môi trường quân đội. Sau lần chương trình, cả hai dần tìm hiểu và gắn bó trong suốt khoảng bốn năm trước khi quyết định công khai mối quan hệ với công chúng.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Hòa Minzy cho biết cô vui vì "nửa kia" và gia đình đã sang hỏi cưới cô. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ con trai khá quấn quýt bạn trai của mẹ, thậm chí có lúc bé Bo còn nói “bố về rồi mới chịu đi tắm”, khiến nhiều người thích thú trước sự gắn bó của cả hai. Cùng thời điểm, Thăng Văn Cương cũng đăng tải nhiều khoảnh khắc đời thường bên Hoà Minzy và bé Bo.

Bạn trai Hoà Minzy và bé Bo.

Trong ngày 8/3, fanpage bé Bo cũng đăng tải bức ảnh hai “bố con” kèm lời nhắn gửi đến Hoà Minzy: “Bố và con chúc mừng mẹ mùng 8 tháng 3”, khiến nhiều khán giả xúc động trước hình ảnh gia đình ấm áp.

Hoà Minzy tên thật Nguyễn Thị Hoà, sinh năm 1995, là một trong những ca sĩ nổi bật của Vpop. Cô từng giành quán quân chương trình Học viện ngôi sao năm 2014. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều bản hit như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Kén cá chọn canh, Bắc Bling. Sau khi công khai mối quan hệ với Đại uý Văn Cương, Hòa Minzy nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả.