Quyết định 'số phận' máy bay Boeing bị bỏ lại gần 20 năm ở sân bay Nội Bài

Theo quyết định do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn ký, chiếc tàu bay B727-200 đang đỗ tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài được giao cho Học viện Hàng không Việt Nam (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng) quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Máy bay B727-200 bị bỏ lại gần 20 năm tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.

Việc bàn giao nhằm sử dụng máy bay làm mô hình, giáo cụ đào tạo theo quy định tại Nghị định 186/2025 của Chính phủ về quản lý, sử dụng tài sản công.

Chiếc tàu bay Boeing727-200 này trước đây thuộc Hãng hàng không Royal Khmer Airlines (RKA) của Campuchia, mang số đăng ký XU-RKJ. Máy bay được khai thác trên tuyến Hà Nội – Siem Reap – Hà Nội từ ngày 5/3/2007.

Do gặp sự cố kỹ thuật, máy bay phải dừng khai thác và đỗ tại Sân bay quốc tế Nội Bài từ ngày 1/5/2007. Sau đó, do không có đơn vị nhận lại, tàu bay bị bỏ lại tại sân bay trong thời gian dài.

Năm 2017, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với chiếc tàu bay này theo quy định của pháp luật.

Theo quyết định mới của Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tổ chức bàn giao chiếc Boeing727-200 cho Học viện Hàng không Việt Nam quản lý, sử dụng theo đúng quy định.