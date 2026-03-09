(VTC News) -

Số điện thoại đường dây nóng của các lãnh đạo thuộc Sở Công Thương Quảng Ninh sẽ tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị liên quan hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh, có tình trạng như: ngừng bán hàng hoặc bán không đúng giá niêm yết hoặc hạn chế bán hàng, có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng,...

Quảng Ninh mở đường dây nóng xử lý cửa hàng xăng dầu găm hàng. (Ảnh minh họa)

Xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, vận tải biển quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Do biến động mạnh của giá xăng dầu thế giới, tình hình cung ứng xăng dầu tại Việt Nam bước đầu ghi nhận một số khó khăn nhất định; có thời điểm bị hạn chế hoặc gián đoạn, ảnh hưởng đến việc duy trì cung ứng cho khách hàng và phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh, cho biết số điện thoại đường dây nóng của đơn vị đã có từ trước. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, Sở muốn nhấn mạnh và cập nhật thêm số của lãnh đạo chủ chốt, sẵn sàng tiếp nhận các thông tin liên quan hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Cũng theo bà Hiền, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện chưa ghi nhận tình trạng khan hiếm xăng dầu và các cửa hàng cơ bản vẫn đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc điều phối nguồn cung xăng dầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, như: tình trạng ngừng bán hàng, bán không đúng giá niêm yết, hạn chế bán hàng, hoặc các dấu hiệu đầu cơ, găm hàng...Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh thông tin đường dây nóng tiếp nhận thông tin về hoạt động kinh doanh xăng dầu. Cụ thể như sau: