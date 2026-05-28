Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán nợ kiểu 'xã hội đen', bắt 17 bị can

Video: Bắt 17 bị can thuộc Công ty mua bán nợ Song Long, chuyên đòi nợ kiểu "khủng bố". (Nguồn: Công an TP.HCM)

Công an TP.HCM thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây hoạt động đòi nợ thuê dưới vỏ bọc doanh nghiệp mua bán nợ, hoạt động có tổ chức, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đây là kết quả thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Theo điều tra ban đầu, Vũ Hoàng Long (SN 1984, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) thành lập Công ty CP Đầu tư Mua bán nợ Song Long từ năm 2020, đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất.

Trước đó, Long từng điều hành doanh nghiệp đòi nợ thuê nhưng giải thể sau khi loại hình này bị pháp luật cấm hoạt động.

Sau đó, Long chuyển sang mô hình “mua bán nợ” để tiếp tục tổ chức đòi nợ trái pháp luật thông qua các hợp đồng giả cách.

Vũ Hoàng Long tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Cơ quan điều tra xác định công ty này tổ chức hoạt động bài bản với nhiều bộ phận như pháp chế, thu hồi nợ, chăm sóc khách hàng, kế toán, kỹ thuật.

Các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể từ tiếp nhận hồ sơ, xác minh thông tin người vay đến trực tiếp gây áp lực đòi nợ. Toàn bộ dữ liệu và tiến độ xử lý được quản lý bằng phần mềm nội bộ.

Đáng chú ý, các “hợp đồng mua bán nợ” chỉ mang tính chất đối phó để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê.

Thực tế, công ty không thanh toán khoản nợ cho chủ nợ mà chỉ nhận phần trăm trên số tiền đòi được, với tỷ lệ ăn chia từ 25% đến 55%. Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng phí thẩm định hồ sơ hàng chục triệu đồng, không được hoàn lại nếu không thu hồi được nợ.

Để ép con nợ trả tiền, các nhóm của công ty Song Long thường sử dụng nhiều ô tô dán logo doanh nghiệp, kéo theo từ 2-5 người mặc đồng phục, xăm trổ đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người vay.

Nhóm này tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ, đeo bám, theo dõi sinh hoạt trong thời gian dài, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, uy tín của bị hại.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400-500 hợp đồng “mua bán nợ”, thu hồi hơn 100 tỷ đồng và hưởng lợi khoảng 15-20 tỷ đồng.

Điển hình, trong vụ việc liên quan Phòng khám đa khoa Anh Dũng tại phường Tân Thới Hiệp, ông T.Q.D xảy ra tranh chấp khoản tiền hơn 5 tỷ đồng với ông H.H.L.

Cuối năm 2024, ông L. ký hợp đồng “bán nợ” cho Công ty Song Long. Sau đó, nhiều nhóm người liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám của ông D. để gây áp lực đòi tiền.

Các đối tượng dựng xe trước cửa phòng khám, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh, lớn tiếng gây rối, thậm chí yêu cầu người dân không vào khám nhằm hạ uy tín cơ sở này.

Nhóm đòi nợ còn nhiều lần ép buộc vợ chồng ông D. ký xác nhận khoản nợ hơn 5,17 tỷ đồng và cam kết trả tiền theo yêu cầu của công ty.

Dù nhiều lần bị Công an phường mời làm việc, nhắc nhở, các đối tượng vẫn tiếp tục đeo bám, theo dõi sinh hoạt của gia đình bị hại trong thời gian dài.

Trong một vụ việc khác tại phường Đông Hưng Thuận, nhóm của Công ty Song Long cũng thường xuyên kéo đông người đến nhà riêng và kho hàng của bà K.T.K.O để uy hiếp tinh thần, tuyên bố “đi đâu theo đó” cho đến khi trả nợ, khiến bị hại hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh và cuộc sống gia đình.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, lực lượng chức năng thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 Bộ luật Hình sự. Một số người khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mô hình doanh nghiệp để che giấu hành vi đòi nợ mang tính cưỡng ép, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan và truy xét những đối tượng còn lại.

Qua vụ việc, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp dân sự, vay mượn tài sản cần giải quyết thông qua con đường tố tụng, hòa giải hoặc cơ quan thi hành án theo đúng quy định pháp luật; tuyệt đối không thuê các tổ chức, cá nhân sử dụng hình thức uy hiếp tinh thần, tụ tập đông người để đòi nợ trái pháp luật.