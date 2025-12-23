+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Vạch trần 'đế chế' đòi nợ thuê từ TP.HCM đến miền Tây của Được ‘Đất Bắc
(VTC News) -
Hồ Thành Được (Được ‘Đất Bắc) lập ra “hệ sinh thái” công ty mua bán nợ, quảng bá rầm rộ bằng các clip đòi nợ mang màu sắc giang hồ để cưỡng đoạt tài sản.
Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Vạch trần 'đế chế' đòi nợ thuê từ TP.HCM đến miền Tây của Được ‘Đất Bắc
17:54 23/12/2025
VTC NEWS TV
Mở phiên tòa xét xử vụ sản xuất sữa giả quy mô hơn 2.436 tỷ đồng
17:35 23/12/2025
Pháp đình
Tăng 11 chuyến tàu phục vụ khách dịp Tết Bính Ngọ 2026
17:33 23/12/2025
Thị trường
Xôn xao nhân viên cho đồ ăn từ miệng vào bánh mì của khách ở Ninh Bình
17:30 23/12/2025
VTC NEWS TV
Đến nhà chở người quen đi ăn cháo, 'nữ quái' quay lại cuỗm gần 2 cây vàng
17:22 23/12/2025
Bản tin 113
Hành trình phát triển đô thị thông minh gắn liền công nghệ AI và dữ liệu
17:21 23/12/2025
AI
Xác định 5 đội bóng tham dự giải nữ U19 Quốc gia 2026
16:51 23/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Tài sản vượt tỷ phú Jack Ma, ông Phạm Nhật Vượng giàu thứ 71 thế giới
16:50 23/12/2025
Doanh nhân
VFF 'tự động' gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik đến hết Asian Cup 2027
16:45 23/12/2025
Bóng đá Việt Nam
8 phim điện ảnh Việt 'hốt bạc' nhất trong năm 2025
16:42 23/12/2025
Phim
Không khí lạnh tràn về từ đêm Noel gây mưa rét ở miền Bắc, thấp nhất dưới 8°C
16:36 23/12/2025
Thời tiết
Các mẹo kho cá nhanh nhừ xương
16:36 23/12/2025
Gia đình
Nhiều doanh nghiệp thực phẩm hướng đến sản phẩm thân thiện với môi trường
16:23 23/12/2025
Nông nghiệp - Nông thôn
Hơn 1.800 bộ tro cốt vô danh được đặt tạm bợ tại nghĩa trang lớn nhất Hải Phòng
16:08 23/12/2025
Đời sống
XSMB 23/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 23/12/2025
16:00 23/12/2025
Xổ số miền Bắc
Vietlott 23/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 23/12/2025 - Xổ số Power 6/55
16:00 23/12/2025
Xổ số
Xem 3 chị em võ sĩ Việt Nam quét sạch đối thủ, thống trị sới vật SEA Games 33
16:00 23/12/2025
Võ Thuật
Những ngành 'hot' nhất thị trường hiện nay: Lương cao nhất 70 triệu đồng/tháng
15:58 23/12/2025
Tài chính
Cách cứu điện thoại mất sóng khi bị rơi xuống nước
15:58 23/12/2025
Thủ thuật
Tăng tiếp hơn 21 điểm, VN-Index vượt mốc 1.770
15:49 23/12/2025
Tài chính
LEGO Manufacturing Việt Nam trong chiến lược mở rộng phát triển tại châu Á
15:45 23/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Huawei Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược năng lượng cùng Thép Tây Đô
15:40 23/12/2025
Chuyển đổi xanh
Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ
15:33 23/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?
15:32 23/12/2025
Sao Việt
'Sốt rần rần' trào lưu uống dầu ô-liu khi bụng đói để đẹp, bác sĩ nói gì?
15:32 23/12/2025
Tin tức
Phá đường dây mua bán 1kg ma tuý liên tỉnh, bắt 6 người liên quan
15:27 23/12/2025
Bản tin 113
Danh tính nữ phản diện đang gây sốt toàn cầu trong bom tấn 'Avatar 3'
15:20 23/12/2025
Sao thế giới
Cô giáo lớp 1 làm photobooth Noel ở lớp học, câu nói khiến người lớn chạnh lòng
15:10 23/12/2025
Tin tức - Sự kiện
XSMT 23/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 23/12/2025
15:00 23/12/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 23/12/2025 - XSQNA 23/12
15:00 23/12/2025
Xổ số miền Trung