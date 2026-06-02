Nga tấn công tên lửa vào Kiev

Giới chức Ukraine cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng và 46 người bị thương trên toàn quốc.

Theo các quan chức địa phương, thành phố Dnipro hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất khi nhiều tòa nhà dân cư bị trúng tên lửa và UAV. Thống đốc vùng Dnipropetrovsk Oleksandr Hanzha cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Vụ nổ của máy bay không người lái thắp sáng bầu trời thành phố ngày 24/5. (Ảnh: Reuters)

Tại thành phố Kharkov, nhiều quận bị tấn công bởi hàng loạt UAV và tên lửa. Thị trưởng Ihor Terekhov cho biết các tòa nhà chung cư, phương tiện giao thông và công trình hành chính bị hư hại. Ít nhất 10 người bị thương trong vụ việc.

Theo Kiev Independent, các vụ nổ đầu tiên tại Kiev được ghi nhận vào khoảng 1h30 sáng theo giờ địa phương, ngay trước khi còi báo động không kích vang lên. Những đợt nổ tiếp theo xảy ra vào khoảng 2h15 và 4h sáng, kèm theo tình trạng gián đoạn điện tại một số khu vực.

Thị trưởng Vitali Klitschko xác nhận nhiều khu dân cư bị mất điện trong lúc thành phố hứng chịu cuộc tấn công.

Giới chức quân sự Kiev cho biết tại quận Podilskyi, nhiều ô tô bốc cháy sau khi bị trúng mảnh vỡ tên lửa. Tại một địa điểm khác, mảnh vỡ rơi xuống mái một tòa nhà, gây hỏa hoạn và làm vỡ cửa kính.

Ông Klitschko cho biết một tòa nhà 9 tầng tại quận Podilskyi bị hư hại nghiêm trọng sau đòn tấn công kép, khiến một phần kết cấu công trình sụp đổ. Nhà chức trách lo ngại vẫn còn người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tại quận Solomianskyi, các tòa nhà chung cư cao 15 tầng và 24 tầng cũng bị hư hại. Nhiều đám cháy khác bùng phát tại các cây xăng ở quận Darnytskyi và Shevchenkivskyi, một tòa nhà thương mại ở quận Svyatoshynskyi và một công trình kinh doanh khác tại quận Shevchenkivskyi.

Chiến dịch không kích gia tăng của Nga diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn rơi vào bế tắc. Ukraine gần đây tuyên bố đã giành lại phần lớn các khu vực thuộc tỉnh Dnipropetrovsk từng bị Nga kiểm soát sau các đợt phản công hồi tháng 3.