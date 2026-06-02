Chính phủ quy định mức phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế áp dụng từ 15/7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 192/2026 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế; hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản (có hiệu lực từ ngày 15/7).

Các chế độ này bao gồm: phụ cấp trực; phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật; phụ cấp chống dịch; hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.

Nghị định quy định người lao động trực 24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng mức phụ cấp như sau:

Mức phụ cấp trực Đối tượng áp dụng 325.000 đồng/người/phiên trực Cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I; Viện Pháp y Tâm thần Trung ương; Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. 255.000 đồng/người/phiên trực Cơ sở y tế hạng II; trung tâm pháp y tâm thần khu vực; Viện Pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng; Trung tâm Giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an; Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người (đối với trực điều phối lấy, vận chuyển, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người). 185.000 đồng/người/phiên trực Các cơ sở y tế còn lại; các bộ phận làm công tác pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an cấp tỉnh; cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập (đối với trực tại các điểm cấp cứu); trạm y tế cấp xã; điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã; trạm y tế quân dân y; bệnh xá quân dân y; bệnh xá của Công an nhân dân; cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Bộ Y tế. 70.000 đồng/người/phiên trực Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; các cơ sở trợ giúp xã hội công lập còn lại.

Nếu trực 24/24 giờ tại khoa, khu vực đặc biệt thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,5 lần mức quy định trên.

Nếu trực 24/24 giờ vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên; trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên.

Nghị định cũng nêu rõ, người lao động trực theo chế độ thường trú được hưởng mức phụ cấp 35.000-160.000 đồng/người/phiên trực tùy theo hạng cơ sở y tế. Ngoài ra, người lao động trực 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn là 40.000 đồng/người/phiên trực.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khám cho người bệnh.

Chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật

Liên quan mức phụ cấp phẫu thuật, Chính phủ quy định người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính được hưởng phụ cấp 100.000-560.000 đồng/người/phẫu thuật tùy theo loại phẫu thuật.

Người phụ mổ, người phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê được hưởng phụ cấp phẫu thuật 60.000-400.000 đồng/người/phẫu thuật. Mức 40.000-240.000 áp dụng cho người giúp việc cho ca mổ.

Về chế độ phụ cấp chống dịch, Chính phủ quy định với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng hưởng phụ cấp chống dịch được phân theo hai nhóm. Nhóm 1: 420.000 đồng/ngày/người; nhóm 2: 280.000 đồng/ngày/người.

Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B là 280.000 đồng/ngày/người và với nhóm C là 210.000 đồng/ngày/người.

Bên cạnh đó, Nghị định số 192/2026 quy định cụ thể chế độ phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ.

Cụ thể, mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ vào ngày thường là 280.000 đồng/ngày/người, áp dụng khi có thông tin dịch bệnh; vào ngày nghỉ hằng tuần bằng 1,3 lần mức phụ cấp thường trực vào ngày thường và gấp 1,8 lần vào ngày lễ, ngày Tết.

Ngoài ra, người lao động tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng/người/phiên trực; người trực tiếp giám sát, điều tra, lấy, xử lý mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, xác minh dịch bệnh; tham gia chống dịch được hỗ trợ tiền ăn là 40.000 đồng/người/ngày.

Cộng tác viên, tình nguyện viên được huy động tham gia chống dịch nhóm A trong thời gian có dịch bệnh cũng được hưởng mức bồi dưỡng từ 170.000 đến 280.000 đồng/ngày/người.

Hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản

Nghị định mới của Chính phủ cũng quy định chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản. Theo đó, trong thời gian công tác, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản được hỗ trợ hằng tháng.

Mức hỗ trợ hằng tháng bằng 0,7 lần hoặc 0,5 lần so với mức lương cơ sở.

Cụ thể, Chính phủ quy định mức hỗ trợ 0,7 lần với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; các thôn, bản tại các xã vùng khó khăn theo quy định của Chính phủ; các tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên.

Mức 0,5 lần áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại thôn, bản, tổ dân phố còn lại.

UBND cấp tỉnh căn cứ vào đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thực tế và khả năng ngân sách của địa phương trình HĐND cùng cấp xác định cụ thể số lượng nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản; quy định cụ thể mức hỗ trợ cụ thể hằng tháng của nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản nhưng không thấp hơn mức hỗ trợ trên.