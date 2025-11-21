Chuyên gia nêu lý do ngành y tế ngày càng hút nhà đầu tư

(VTC News) -

Thông tin được các chuyên gia cho biết tại hội nghị quốc tế về mua bán và sáp nhập (M&A) trong ngành Y tế năm 2025 diễn ra tại Hà Nội ngày 21/11. Sự kiện đánh dấu bước tiến trong việc xây dựng diễn đàn đối thoại giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong bối cảnh hoạt động dịch vụ y tế trên thế giới và tại Việt Nam đang nhiều chuyển biến tích cực.

“Y tế Việt Nam đang nổi lên như thị trường hấp dẫn nhờ tốc độ già hóa dân số nhanh. Người cao tuổi hiện chiếm khoảng 20% dân số - tỷ lệ đưa nhu cầu chăm sóc sức khỏe lên mức chưa từng có”, ông PGS.TS Đặng Đức Nhu - Giảng viên cao cấp trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội - chuyên gia trong lĩnh vực M&A nói.

Chuyên gia phân tích về vốn đầu tư vào ngành y tế Việt Nam.

Dịch vụ y tế toàn cầu từng bùng nổ giai đoạn 2020-2021 với giá trị giao dịch nửa đầu năm 2021 lên tới 330-340 tỷ USD, chủ yếu nhờ các thương vụ tỷ USD. Đà tăng này chững lại từ năm 2022 đến nửa đầu 2024 do thiếu các thương vụ quy mô lớn, nhưng phục hồi từ cuối 2024 và kéo dài sang 2025, với tổng giá trị đạt khoảng 115-120 tỷ USD.

Trong khối dược phẩm và khoa học sự sống, số thương vụ giảm 19% và giá trị giao dịch giảm 33% từ đầu 2024 đến đầu 2025, xuống còn 40 tỷ USD. Ngược lại, mảng dịch vụ y tế ghi nhận sự dịch chuyển sang các thương vụ lớn: số lượng giảm 25% nhưng tổng giá trị tăng từ 40 lên 60 tỷ USD.

Tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện rõ. Trong 8 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị mua bán và sáp nhập dịch vụ y tế đạt 4,8 tỷ USD, tăng 21% so với năm trước; quy mô thương vụ trung bình đạt 42 triệu USD, cao hơn 15% so với giai đoạn 2022-2023. Nhiều thương vụ tạo tiếng vang trong khu vực.

PGS.TS Đặng Đức Nhu cho biết, việc thẩm định hoạt động mua bán và sáp nhập y tế đòi hỏi đánh giá đồng thời giấy phép hành nghề, tiêu chuẩn chuyên môn, phòng cháy chữa cháy, môi trường, nhân sự chủ chốt, danh mục thuốc và quy định về bảo hiểm y tế - các yếu tố khiến giao dịch trở nên phức tạp hơn nhiều ngành khác.

Hội nghị lần này được tổ chức nhằm tháo gỡ những nút thắt, đồng thời thúc đẩy việc hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động mua bán và sáp nhập ngành y tế.

Người cao tuổi chiếm khoảng 20% dân số, kéo nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng mạnh. (Ảnh: Nhân Ái)

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó chánh Văn phòng Bộ Y tế cho biết, mục tiêu đến năm 2030 là mở rộng dịch vụ khám chữa bệnh, nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh - biến đổi khí hậu, cải thiện sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe và minh bạch trong cấp phép, mua sắm trang thiết bị.

Ngành Y tế đang mở rộng mô hình bệnh viện, dược phẩm, thiết bị y tế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Năng lực sản xuất, phân phối trang thiết bị trong nước cùng sự hợp tác quốc tế cũng được coi trọng để củng cố hệ sinh thái y tế.

Trong bối cảnh đó, hoạt động mua bán và sáp nhập ngành y tế trở thành công cụ chiến lược giúp doanh nghiệp tăng tốc, chuẩn hóa quản trị, giảm rủi ro pháp lý và tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn quốc tế.