World Cup 2026 hôm nay 2/6: Pháp xác định chấn thương của sao Arsenal

Trong bản tin World Cup 2026 mới nhất hôm nay 2/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào tình trạng chấn thương của William Saliba ở đội tuyển Pháp, kết quả một số trận giao hữu trong đó có Na Uy gặp Thuỵ Điển.

Saliba vẫn được dự World Cup 2026

HLV Didier Deschamps lên tiếng trấn an người hâm mộ trước những tin đồn liên quan đến tình trạng sức khỏe của William Saliba, khẳng định trung vệ của Arsenal vẫn đang tập trung cùng đội tuyển Pháp và không gặp vấn đề đáng lo ngại.

Trước đó, nhiều tờ báo đồng loạt đăng tải thông tin cho biết Saliba bị đau lưng trong nhiều tuần qua và có nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2026. Tin tức này nhanh chóng gây xôn xao bởi trong thời gian gần đây, trung vệ 25 tuổi vẫn thi đấu ổn định và thậm chí chơi trọn vẹn 120 phút trong trận chung kết Champions League cuối tuần qua.

HLV Didier Deschamp khẳng định William Saliba vẫn đang tập trung cùng đội tuyển Pháp và không gặp vấn đề đáng lo ngại.

ESPN dẫn nguồn tin cho biết Saliba đã được kiểm tra y tế vào ngày thứ Hai. Tuy nhiên, các đánh giá ban đầu cho thấy anh có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn để điều trị chấn thương, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ World Cup 2026 với đội tuyển Pháp.

Tuy nhiên, khi được hỏi về những thông tin này trong buổi họp báo tại Clairefontaine, HLV Didier Deschamps tỏ ra khá bất ngờ. Ông cho biết chưa đọc những bài báo đó và trả lời ngắn gọn: “Cậu ấy đang ở đây. Mọi thứ đều ổn".

Dù vậy, việc xuất hiện tin đồn cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ. Saliba từng gặp vấn đề nghiêm trọng ở lưng vào giai đoạn cuối mùa giải 2022-2023. Chấn thương khi được xem là một trong những nguyên nhân khiến Arsenal hụt hơi trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Haaland vắng mặt, Na Uy vẫn thắng Thuỵ Điển 3-1

Trên sân vận động Ullevaal tại Oslo, Na Uy đánh bại Thụy Điển với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu trước thềm World Cup. Đáng chú ý, trận đấu này không có sự góp mặt của Erling Haaland.

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm áp đặt thế trận. Chỉ trong hiệp một, Na Uy đã ghi liền ba bàn thắng để tạo cách biệt an toàn. Jorgen Strand Larsen trở thành ngôi sao sáng nhất với cú đúp, trong khi Antonio Nusa cũng góp một pha lập công, khiến hàng thủ Thụy Điển liên tục rơi vào thế bị động.

Sau giờ nghỉ, Thụy Điển nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và đặt nhiều kỳ vọng vào Alexander Isak. Tiền đạo đang khoác áo Liverpool được tung vào sân ở phút 62 và nhanh chóng tạo ra khác biệt. Phút 76, Isak thực hiện pha đi bóng đầy tốc độ bên cánh trái trước khi dứt điểm chuẩn xác, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội khách.

Chiến thắng trước Thụy Điển là màn chạy đà thuận lợi cho Na Uy trước khi bước vào World Cup 2026. Tại vòng chung kết, Na Uy nằm ở bảng I cùng Pháp, Senegal và Iraq. Về phía Thụy Điển, họ sẽ cạnh tranh suất đi tiếp ở bảng F với Hà Lan, Nhật Bản và Tunisia.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ thắng Bắc Macedonia 4-0. Đội tuyển Áo đánh bại Tunisia 1-0 dù phải chơi thiếu người. Colombia thắng Costa Rica 3-1.

Cảnh sát Canada phá đường dây hàng giả World Cup 2026

Cảnh sát Toronto thông báo đã thực hiện vụ thu giữ áo đấu bóng đá nhái lớn nhất từng được ghi nhận tại Canada. Theo nhà chức trách, lô hàng giả trị giá hơn 2,53 triệu USD (khoảng 66,5 tỷ đồng) được phát hiện tại nhà kho ở thành phố Mississauga.

Tang vật bao gồm hơn 16.000 áo đấu và lá cờ nhái thương hiệu FIFA, Nike, Adidas và Puma, cùng hai chiếc cúp World Cup giả. Cảnh sát cho biết hai người đàn ông liên quan đến vụ việc đã bị bắt và truy tố.

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi Đơn vị Điều tra thuộc Đội Kế hoạch FIFA của Cảnh sát Toronto nhận được đơn tố cáo hồi tháng 5. Theo nội dung tố cáo, các nghi phạm đã cung cấp hàng nhái cho nhiều cửa hàng bán lẻ và phân phối các sản phẩm vi phạm bản quyền.

Jordan lùi giờ làm việc để cổ vũ đội nhà ở World Cup 2026

Jordan sẽ cho phép người đi làm bắt đầu ngày làm việc muộn hơn trong những ngày đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup 2026, nhằm tạo điều kiện để người dân theo dõi và cổ vũ cho lần đầu tiên góp mặt của đội nhà ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo sắc lệnh do Thủ tướng Jafar Hassan ban hành ngày 31/5, giờ làm việc trong ba ngày Jordan thi đấu vòng bảng sẽ được lùi từ 8h30 sang 10h sáng. Đội tuyển Jordan lần lượt chạm trán Áo, Algeria và Argentina tại Mỹ vào các ngày 17, 23 và 28/6.

"Quyết định này nhằm mục đích giúp người dân theo dõi và cổ vũ đội tuyển bóng đá quốc gia trong lần tham gia đầu tiên tại giải đấu", một tuyên bố của chính phủ cho biết.

Biệt danh của tuyển Jordan là "Al-Nashama" (Những chiến binh dũng cảm). Đội bóng lần đầu tiên giành vé dự World Cup sau khi cán đích ở vị trí thứ hai tại bảng đấu vòng loại khu vực châu Á, chỉ xếp sau Hàn Quốc.