Vì sao Messi đeo băng đen ở trận Argentina thắng Thụy Sỹ 3-1?

(VTC News) -

Sáng 12/7 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Argentina sử dụng những tấm băng đen quấn trên cánh tay, đeo đến hết trận đấu gặp Thụy Sỹ ở vòng tứ kết World Cup 2026. Đây là hành động nhằm tưởng nhớ huyền thoại Antonio Ubaldo Rattin của bóng đá Argentina vừa qua đời vài giờ trước khi trận đấu diễn ra.

Ông Rattin từng là đội trưởng đội tuyển Argentina dự World Cup. Do đó, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho phép đội tuyển Argentina thực hiện nghi thức tưởng niệm.

Danh thủ Antonio Rattin sinh ngày 16/5/1937 tại Tigre. Ông được xem là biểu tượng của đội tuyển quốc gia Argentina và câu lạc bộ Boca Junior trong suốt 14 năm. Ông Antonio Ruttin từng là đội trưởng đội tuyển quốc gia Argentina tại World Cup 1966 và tạo ra nhiều dấu ấn.

Messi sử dụng băng tay đen ở trận đấu gặp Thụy Sỹ.

Trong trận đấu với Anh, ông bị trọng tài người Đức Rudolf Kreitlein truất quyền thi đấu bằng lời nói (khi đó thẻ phạt chưa được sử dụng) và đã vò nát một lá cờ có hình quốc kỳ Anh trước khi rời sân. Đó là hiệp một của trận đấu, Antonio đã phải ngồi xem đồng đội thi đấu "qua một ô cửa sổ nhỏ của phòng thay đồ, với sự bất lực hoàn toàn".

Giải nghệ một thời gian, ông Rattin chuyển sang làm huấn luyện viên, với sự nghiệp ngắn ngủi. Ông dẫn dắt Estudiantes de Río Cuarto (1976), Gimnasia de La Plata (1979) và Boca Juniors vào năm 1980, khi ông lập kỷ lục chuỗi 12 trận bất bại tại giải Metropolitano, kết thúc ở vị trí thứ 7 và bị loại ở vòng đầu tiên của giải vô địch quốc gia.

Sau khi rời bỏ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, ông Rattin đã lấy lại được phần nào sự nổi tiếng bằng cách tham gia chính trị. Ông từng là nghị sĩ quốc hội từ năm 2001 đến năm 2005 và là ủy viên hội đồng quận Vicente López từ năm 2005 đến năm 2009, sau khi gia nhập phong trào Peronist.

Cũng trong trận đấu giữa Argentina và Thụy Sỹ, ban tổ chức World Cup 2026 yêu cầu hai đội dành sự tôn trọng lớn nhất cho Nam Phi và mặc niệm trong một phút. Jayden James - người vừa chơi cho Nam Phi tại World Cup 2026 đã chọn cách tự kết thúc cuộc đời mình.