Tạm biệt nỗi sợ 'lùi chuồng', đỗ xe, chị em tự tin làm chủ vô lăng VinFast VF 5

(VTC News) -

Xóa nỗi sợ lái của “tài mới”

Dù đã cầm trong tay tấm bằng lái từ cuối năm 2022, phải đến đầu năm nay, chị Hoàng Thu Thủy (29 tuổi, Hải Phòng) mới chính thức xuống tiền sở hữu chiếc ô tô đầu tiên. Rào cản lớn nhất khiến chị chần chừ suốt mấy năm không nằm ở tài chính, mà đến từ tâm lý e ngại mỗi khi phải đối mặt với áp lực giao thông đô thị.

“Mỗi lần nghĩ đến cảnh chuyển làn giữa hàng dài xe máy hay lùi xe vào chỗ đỗ là tôi lại thấy áp lực”, chị Thủy nhớ lại.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi chị quyết định chọn VinFast VF 5 làm người bạn đồng hành. Theo chị Thủy, hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) trên xe đóng vai trò như một “trợ lý” tận tụy, giúp chị từng bước tìm lại sự tự tin sau vô-lăng.

Một trong những tính năng đắt giá nhất đối với những tài xế mới như chị Thủy là cảnh báo điểm mù. Trong điều kiện giao thông phức tạp tại Việt Nam, đây được coi là “cứu tinh” đắc lực giúp chị yên tâm di chuyển.

“Có nhiều tình huống tôi chuẩn bị chuyển làn, dù đã quan sát gương rất kỹ nhưng hệ thống vẫn phát tín hiệu cảnh báo có xe máy đang di chuyển sát hông, đúng vị trí điểm mù mà mắt thường dễ bỏ sót. Nhờ có tính năng này, đi lại trong giờ cao điểm nhẹ nhàng hơn rất nhiều”, chị phân tích.

Bên cạnh đó, nỗi sợ lùi xe hay đỗ xe vào chuồng hẹp vốn là “cơn ác mộng” chung của các chị em lái mới cũng được giải quyết triệt để nhờ camera lùi sắc nét kết hợp cùng cảm biến phía sau.

“Từ chỗ rất ngại lùi, giờ tôi đã có thể tự tin đưa xe vào cổng nhà chỉ sau vài lần làm quen. Hình ảnh từ camera hiển thị rất rõ ràng, lại có âm thanh cảnh báo khoảng cách nên tôi hoàn toàn chủ động, không còn cảm giác ’đánh cược‘ như trước”, chị Thủy nói thêm.

Chị cũng chỉ ra một tính năng hữu ích không kém khi đỗ xe là cảnh báo mở cửa. Hệ thống sẽ lập tức đưa ra cảnh báo nếu phát hiện có phương tiện đang tiến lại gần từ phía sau, giúp ngăn ngừa tối đa rủi ro va chạm ngoài ý muốn mỗi khi bước xuống xe.

“Nhẹ ví” với chính sách sạc 0 đồng, giá mua chưa tới 400 triệu đồng

Bên cạnh công nghệ an toàn, VF 5 còn được các “tài mới” đánh giá cao ở cảm giác lái. Mới lấy bằng vỏn vẹn 1 tuần, anh Trần Bình Minh (Đà Nẵng) đã tự tin thực hiện chuyến hành trình dài hơn 600 km đến Đà Lạt (Lâm Đồng).

Mẫu A-SUV nhà VinFast đã mang lại cho anh sự chủ động ngoài mong đợi. “VF 5 phản hồi chân ga cực kỳ nhạy bén, nhấp nhẹ là xe bứt tốc tức thì, nên tôi thấy tự tin hơn trong các tình huống vượt xe hay nhập làn trên đường gom”, anh giải thích.

Khả năng bứt tốc ấn tượng của VF 5 đến từ khối động cơ sở hữu công suất 134 mã lực và mô-men xoắn 135 Nm. Đây là những thông số vượt tầm phân khúc A và vượt trội hơn cả nhiều mẫu xe xăng hạng B.

“Trên cao tốc, xe lướt đi rất mượt mà và duy trì dải tốc độ 90–100 km/h cực kỳ đầm chắc. Khi chạy trên đèo, xe vẫn leo dốc ổn, không hề có cảm giác hụt hơi”, anh Minh hào hứng chia sẻ.

Một điểm cộng đắt giá khác giúp hành trình đi đèo trở nên thư thái hơn là hệ thống phanh tái sinh. Khi xe đổ dốc, hệ thống sẽ chủ động ghì nhẹ lực kéo, vừa giảm bớt thao tác rà phanh liên tục cho tài xế mới, vừa thu hồi năng lượng để sạc ngược cho bộ pin.

VF 5 còn đặc biệt thân thiện với tài xế mới nhờ khả năng tiết kiệm chi phí sử dụng. Nhờ chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green kéo dài đến hết ngày 10/02/2029 (tối đa 10 lần/tháng), chi phí năng lượng gần như bằng 0 đối với nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh đó, mẫu SUV điện cỡ A của VinFast cũng đang dễ tiếp cận hơn hẳn trong tháng 7/2026. Từ mức giá niêm yết 496 triệu đồng, khách hàng được ưu đãi 25 triệu đồng khi xuất hóa đơn tới 31/7.

Người dùng là chủ sở hữu đầu tiên của các dòng xe xăng VinFast có thể áp dụng thêm voucher tri ân trị giá lên tới 80 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của VF 5 về chỉ còn 391 triệu đồng. Khách hàng mua trả góp có thể được bảo lãnh để vay với số tiền trả trước từ 0 đồng.