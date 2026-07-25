(VTC News) -

Với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội nhập cuộc thận trọng và ưu tiên sự chắc chắn. U21 SLNA là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu tại V.League, trong khi U21 Thể Công Viettel chủ động chơi chặt chẽ và chờ cơ hội phản công.

Trong khoảng 20 phút đầu, thế trận diễn ra giằng co và chưa có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra.Từ giữa hiệp một, U21 SLNA bắt đầu gia tăng sức ép. Phút 33, Thanh Bình đưa được bóng vào lưới đội bóng xứ Nghệ nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

SLNA vô địch giải U21 Quốc gia 2026.

Đến phút 41, sau tình huống phạt góc dẫn đến hàng loạt pha dứt điểm trong vòng cấm, Thanh Đức tung cú sút quyết đoán mở tỷ số 1-0 cho U21 SLNA.

Bước sang hiệp hai, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục duy trì thế trận chủ động và suýt nhân đôi cách biệt ở phút 50 nếu không có pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Đức Duy. Bên kia chiến tuyến, U21 Thể Công Viettel nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của đối phương.

Đội bóng áo lính chủ yếu triển khai các pha tấn công từ hai biên nhằm tìm kiếm khoảng trống, song vẫn thiếu sự chính xác ở những pha xử lý cuối cùng. Phút 72, U21 Thể Công Viettel một lần nữa đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng tiếp tục không được công nhận vì lỗi việt vị.

Từ thời điểm này, U21 SLNA chủ động lùi sâu bảo vệ thành quả, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ. Phút 84, đội bóng xứ Nghệ chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi Nguyên Hoàng nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Lợi thế hơn người giúp U21 Thể Công Viettel liên tục gia tăng sức ép trong những phút cuối, tuy nhiên thủ môn Cao Văn Bình cùng hàng phòng ngự U21 SLNA đã thi đấu tập trung để bảo toàn tỷ số.

Chung cuộc, U21 SLNA giành chiến thắng 1-0 trước U21 Thể Công Viettel, qua đó đăng quang ngôi vô địch Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026. Đây là thành quả xứng đáng dành cho thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng sau hành trình thi đấu ổn định và bản lĩnh xuyên suốt giải đấu.