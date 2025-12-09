Cách nấu canh khoai tây rau cần kiểu Thái Bình cũ

(VTC News) -

Canh khoai tây nghiền nấu rau cần là món ăn dân dã nổi tiếng của người Thái Bình (cũ), hấp dẫn bởi vị bùi mịn của khoai, độ giòn ngọt của rau cần và thoảng hương mắm tôm, tóp mỡ. Món canh độc đáo này thích hợp với những ngày se lạnh, dễ nấu và hợp khẩu vị nhiều gia đình, tốt cho người cần ăn thanh đạm.

Món canh khoai tây rau cần kiểu Thái Bình cũ. (Ảnh: Youtube)

Nguyên liệu nấu canh khoai tây rau cần kiểu Thái Bình cũ

Để có được nồi canh khoai tây nghiền nát nấu với rau cần kiểu Thái Bình chuẩn vị, khâu chọn nguyên liệu đóng vai trò quan trọng.

Bạn cần chuẩn bị:

- 3 - 4 củ khoai tây ngon, loại tròn đều, vỏ mỏng, cầm chắc tay.

- 1 bó rau cần, nên chọn loại có thân tròn, đốt dài, màu xanh tươi.

- 3 quả cà chua nhỏ

- Tỏi, hành khô

- Thì là (hoặc rau thơm tùy ý)

- Tóp mỡ, mỡ lợn

- Muối, mắm tôm, mì chính.

Khi sơ chế, nên vặn rau thành từng đoạn thay vì dùng dao cắt, bởi cách này giúp bát canh dậy mùi thơm đặc trưng của rau cần hơn.

Khi chọn khoai tây nên bóp nhẹ, chọn khoai có phần thịt rắn vừa phải, màu vàng nhạt, không bị thâm.

Các bước nấu canh khoai tây rau cần kiểu Thái Bình cũ

Khoai tây được hấp hoặc luộc chín rồi bóc vỏ và nghiền thật mịn. Một số người chọn cách gọt vỏ, thái lát và nấu trực tiếp với lượng nước ít để khoai nhanh mềm, sau đó dùng thìa dầm nhuyễn.

Khoai tây càng nhuyễn thì nước canh càng mịn, sánh và dễ tạo cảm giác ngọt vị dù không cần dùng xương hầm.

Tiếp đến, bạn bóc vỏ tỏi, cắt thì là thành khúc, thái cà chua thành miếng vừa ăn, cắt nhỏ hành bỏ rễ.

Phi thơm tỏi với mỡ lợn để tạo nền hương béo, cho thêm phần tóp vào để dậy mùi và quyện với hành tỏi rồi trút cà chua vào xào mềm để tạo vị chua nhẹ và giúp tô canh có màu hấp dẫn hơn. Khi cà chua đã mềm, bạn cho phần khoai nghiền vào đảo đều, rồi thêm nước tùy khẩu phần ăn, nếu có nước ninh xương càng ngon.

Sau đó, bạn nêm muối, mì chính và quan trọng nhất là một lượng nhỏ mắm tôm. Chỉ cần một chút mắm tôm cũng đủ làm dậy vị ngon tự nhiên và tạo đúng hương canh khoai kiểu Thái Bình.

Khi nước canh sôi trở lại và phần khoai hòa quyện tạo độ sánh, hãy thả rau cần vào, chỉ đun thêm khoảng 2 phút để giữ độ giòn và xanh mướt, thơm. Cuối cùng, bạn cho thêm hành, thì là, rau thơm để làm món canh trọn vị và hấp dẫn hơn.

Rau cần được thả vào cuối cùng và chỉ nấu trong khoảng 2 phút để giữ độ ngon. (Ảnh: Phụ nữ Thủ đô)

Lưu ý: Ngoài phiên bản truyền thống, nhiều gia đình có thể biến tấu bằng cách thay rau cần bằng cải cúc hoặc thay tóp mỡ bằng thịt băm để tăng hương vị thơm ngon.