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Xem trực tiếp World Cup 2026 trên kênh nào?

(VTC News) -

Cập nhật lịch phát sóng World Cup 2026 trên VTV mới nhất: Danh sách kênh chiếu trực tiếp 104 trận đấu theo giờ Việt Nam.

World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada từ 11/6 (giờ địa phương). Tại Việt Nam, World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên hệ thống của VTV. Lịch phát sóng chi tiết 104 trận đấu sẽ được cập nhật liên tục theo thông báo chính thức của FIFA và VTV.

World Cup 2026 phát sóng trên kênh nào ở Việt Nam?

Theo thông tin bản quyền hiện tại, World Cup 2026 được phát sóng tại Việt Nam trên hệ thống của VTV. Ngày 8/6, VTV công bố chính thức lịch phát sóng chi tiết từng trận. Theo đó, các kênh chiếu trực tiếp 104 trận đấu của World Cup 2026 là VTV3, VTV6 và VTV10.

Ngoài cách truyền thống, khán giả xem trực tiếp World Cup 2026 có thể sử dụng các nền tảng truyền hình trực tuyến của VTV.

World Cup 2026 được chiếu trực tiếp trên VTV.

Lịch phát sóng World Cup 2026 mới nhất trên VTV

Vòng bảng World Cup 2026 diễn ra từ 12/6 đến 28/6 (giờ Việt Nam). Các trận vòng 1/16, tứ kết, bán kết, tranh hạng 3 và chung kết tiếp tục được phát sóng trên VTV3, VTV6. Lịch chiếu trực tiếp World Cup 2026 trên VTV được cập nhật liên tục hằng ngày.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp
12/6 2h Mexico vs Nam Phi VTV3, VTV10, VTV6
12/6 9h Hàn Quốc vs CH Séc VTV3, VTV6
13/6 2h Canada vs Bosnia & Herzegovina VTV3, VTV10, VTV6
13/6 8h Mỹ vs Paraguay VTV3, VTV6
14/6 2h Qatar vs Thụy Sĩ VTV3, VTV10, VTV6
14/6 5h Brazil vs Morocco VTV3, VTV6
14/6 8h Haiti vs Scotland VTV3, VTV6
14/6 11h Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ VTV3, VTV6
15/6 0h Đức vs Curacao VTV3, VTV10, VTV6
15/6 3h Hà Lan vs Nhật Bản VTV3, VTV10, VTV6
15/6 6h Bờ Biển Ngà vs Ecuador VTV3, VTV6
15/6 9h Thụy Điển vs Tunisia VTV3, VTV6
15/6 23h Tây Ban Nha vs Cape Verde VTV3, VTV10, VTV6
16/6 2h Bỉ vs Ai Cập VTV3, VTV10, VTV6
16/6 5h Saudi Arabia vs Uruguay VTV3, VTV6
16/6 8h Iran vs New Zealand VTV3, VTV6
17/6 2h Pháp vs Senegal VTV3, VTV10, VTV6
17/6 5h Iraq vs Na Uy VTV3, VTV6
17/6 8h Argentina vs Algeria VTV3, VTV6
17/6 11h Áo vs Jordan VTV3, VTV6
18/6 0h Bồ Đào Nha vs CHDC Congo VTV3, VTV10, VTV6
18/6 3h Anh vs Croatia VTV3, VTV10, VTV6
18/6 6h Ghana vs Panama VTV3, VTV6
18/6 9h Uzbekistan vs Colombia VTV3, VTV6
18/6 23h CH Séc vs Nam Phi VTV3, VTV10, VTV6
19/6 2h Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina VTV3, VTV10, VTV6
19/6 5h Canada vs Qatar VTV3, VTV6
19/6 8h Mexico vs Hàn Quốc VTV3, VTV6
20/6 2h Mỹ vs Australia VTV3, VTV10, VTV6
20/6 5h Scotland vs Morocco VTV3, VTV6
20/6 7h30 Brazil vs Haiti VTV3, VTV6
20/6 10h Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay VTV3, VTV6
21/6 0h Hà Lan vs Thụy Điển VTV3, VTV10, VTV6
21/6 3h Đức vs Bờ Biển Ngà VTV3, VTV10, VTV6
21/6 7h Ecuador vs Curacao VTV3, VTV6
21/6 11h Tunisia vs Nhật Bản VTV3, VTV6
21/6 23h Tây Ban Nha vs Saudi Arabia VTV3, VTV10, VTV6
22/6 2h Bỉ vs Iran VTV3, VTV10, VTV6
22/6 5h Uruguay vs Cape Verde VTV3, VTV6
22/6 8h New Zealand vs Ai Cập VTV3, VTV6
23/6 0h Argentina vs Áo VTV3, VTV10, VTV6
23/6 4h Pháp vs Iraq VTV3, VTV6
23/6 8h Na Uy vs Senegal VTV3, VTV6
23/6 10h Jordan vs Algeria VTV3, VTV6
24/6 0h Bồ Đào Nha vs Uzbekistan VTV3, VTV10, VTV6
24/6 3h Anh vs Ghana VTV3, VTV10, VTV6
24/6 6h Panama vs Croatia VTV3, VTV6
24/6 9h Colombia vs CHDC Congo VTV3, VTV6
25/6 2h Thụy Sĩ vs Canada VTV3, VTV10, VTV6
25/6 2h Bosnia & Herzegovina vs Qatar VTV2, VTV6
25/6 5h Scotland vs Brazil VTV3, VTV6
25/6 5h Morocco vs Haiti VTV2, VTV6
25/6 8h CH Séc vs Mexico VTV3, VTV6
25/6 8h Nam Phi vs Hàn Quốc VTV2, VTV6
26/6 3h Curacao vs Bờ Biển Ngà VTV2, VTV6
26/6 3h Ecuador vs Đức VTV3, VTV10, VTV6
26/6 6h Nhật Bản vs Thụy Điển VTV2, VTV6
26/6 6h Tunisia vs Hà Lan VTV3, VTV6
26/6 9h Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ VTV3, VTV6
26/6 9h Paraguay vs Australia VTV2, VTV6
27/6 2h Na Uy vs Pháp VTV3, VTV10, VTV6
27/6 2h Senegal vs Iraq VTV2, VTV6
27/6 7h Cape Verde vs Saudi Arabia VTV2, VTV6
27/6 7h Uruguay vs Tây Ban Nha VTV3, VTV6
27/6 10h Ai Cập vs Iran VTV2, VTV6
27/6 10h New Zealand vs Bỉ VTV3, VTV6
28/6 4h Panama vs Anh VTV2, VTV6
28/6 4h Croatia vs Ghana VTV3, VTV6
28/6 6h30 Colombia vs Bồ Đào Nha VTV3, VTV6
28/6 6h30 CHDC Congo vs Uzbekistan VTV10, VTV6
28/6 9h Algeria vs Áo VTV2, VTV6
28/6 9h Jordan vs Argentina VTV3, VTV6
Minh Anh
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