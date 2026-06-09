(VTC News) -

World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada từ 11/6 (giờ địa phương). Tại Việt Nam, World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên hệ thống của VTV. Lịch phát sóng chi tiết 104 trận đấu sẽ được cập nhật liên tục theo thông báo chính thức của FIFA và VTV.

World Cup 2026 phát sóng trên kênh nào ở Việt Nam?

Theo thông tin bản quyền hiện tại, World Cup 2026 được phát sóng tại Việt Nam trên hệ thống của VTV. Ngày 8/6, VTV công bố chính thức lịch phát sóng chi tiết từng trận. Theo đó, các kênh chiếu trực tiếp 104 trận đấu của World Cup 2026 là VTV3, VTV6 và VTV10.

Ngoài cách truyền thống, khán giả xem trực tiếp World Cup 2026 có thể sử dụng các nền tảng truyền hình trực tuyến của VTV.

World Cup 2026 được chiếu trực tiếp trên VTV.

Lịch phát sóng World Cup 2026 mới nhất trên VTV

Vòng bảng World Cup 2026 diễn ra từ 12/6 đến 28/6 (giờ Việt Nam). Các trận vòng 1/16, tứ kết, bán kết, tranh hạng 3 và chung kết tiếp tục được phát sóng trên VTV3, VTV6. Lịch chiếu trực tiếp World Cup 2026 trên VTV được cập nhật liên tục hằng ngày.