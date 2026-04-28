Nhận định bóng đá PSG vs Bayern Munich, bán kết cúp C1 châu Âu ngày 29/4

PSG đấu với Bayern Munich ở trận bán kết lượt đi Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải 2025-2026. Trận đấu diễn ra trên sân Parc des Princes (Paris, Pháp) lúc 2h ngày 29/4. Cả 2 đội bóng đều theo đuổi trường phái tấn công hấp dẫn và dễ dàng trở thành "bá chủ" ở giải vô địch quốc gia. Cuộc đối đầu này được dự đoán sẽ có nhiều bàn thắng được ghi.

Nhận định PSG vs Bayern Munich

Bayern Munich giành quyền vào bán kết sau khi vượt qua Real Madrid đầy kịch tính. Dù thắng trận lượt đi trên sân khách, đội bóng Đức vẫn phải vất vả trong cuộc tái đấu với đội bóng được mệnh danh là "vua đấu cúp" tại châu Âu. Tấm thẻ đỏ gây tranh cãi của Eduardo Camavinga là khoảnh khắc bước ngoặt để Bayern Munich làm nên khác biệt.

Harry Kane là hy vọng trên hàng công của Bayern Munich.

Trong khi đó, PSG vượt qua Liverpool đầy thuyết phục. Trước đối thủ còn đang loay hoay ở Ngoại Hạng Anh, Ousmane Dembele và đồng đội giành chiến thắng không mấy khó khăn.

Nhìn chung, sự thăng hoa về cảm xúc là điều mà hàng công PSG có thể tạo ra với Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia và đặc biệt là Ousmane Dembele. Khả năng tận dụng cơ hội và giải quyết các tình huống một đấu một của những cầu thủ này là vũ khí lợi hại nhất của PSG.

Bayern Munich cũng sở hữu bộ 3 tiền đạo lợi hại không kém. Sau giai đoạn hoà nhập nhanh, Luis Diaz và Michael Olise càng chơi càng hay, trở thành những mũi xuyên phá đặc biệt quan trọng. Harry Kane vẫn là tiền đạo cắm hay nhất thế giới lúc này, với khả năng tổ chức cũng như kết thúc pha bóng đều xuất sắc.

Chỉ cần bộ ba này thi đấu đúng khả năng, chuyện Bayern Munich ghi bàn trước PSG không phải mục tiêu khó khăn. Sự khác biệt giữa 2 đội ở trận đấu này có thể đến từ hàng thủ. Bayern Munich có Manuel Neuer vẫn cứu thua ngoạn mục như độ tuổi đỉnh cao, nhưng các trung vệ phía trước anh không tạo ra cảm giác an tâm.

Thông tin lực lượng

Desire Doue, Fabian Ruiz và Nuno Mendes đều bình phục chấn thương và đã ra sân ở trận đấu tại Ligue 1 gặp Angers, họ chắc chắn thi đấu ở bán kết cúp C1 châu Âu. Vitinha vừa tập luyện trở lại vào thứ hai nhưng kar năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Bên kia chiến tuyến, Bayern Munich không có huấn luyện viên Vincent Kompany trên băng ghế chỉ đạo do nhận đủ thẻ vàng. Serge Gnabry (đùi), Tom Bischof (cơ), Lennart Karl (đùi) và Raphael Guerreiro (gân kheo) đều vắng mặt vì chấn thương. Thủ môn dự bị Sven Ulreich đã sẵn sàng trở lại.

Joshua Kimmich và Dayot Upamecano dù vắng mặt ở cúp quốc nội nhưng không gặp chấn thương nào, họ được cho nghỉ ngơi để hướng tới cuộc đọ sức với PSG.

Đội hình dự kiến

Paris Saint-Germain: Safonov; Archaf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Ruben Neves; Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia.

Bayern Munich: Manuel Neuer; Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Michael Olise, Musiala, Luis Diaz; Harry Kane.

Dự đoán: PSG 2-2 Bayern Munich.