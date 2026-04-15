Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Real Madrid, tứ kết cúp C1 châu Âu hôm nay

Trận tứ kết cân bằng và đáng chú ý nhất mùa giải cúp C1 châu Âu năm này chính là màn đối đầu giữa Bayern Munich và Real Madrid. Trận lượt đi kết thúc với chiến thắng dành cho Bayern Munich với tỉ số 2-1. Kết quả này chưa thể đảm bảo cho tấm vé đi tiếp và Real Madrid vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ.

Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Real Madrid

Hãy nói về đội chủ nhà Bayern Munich - những người đang tạm chiếm lợi thế sau trận lượt đi. Harry Kane vẫn sở hữu phong độ rất cao khi liên tục ghi bàn và kiến tạo trong các trận đấu gần nhất tại UEFA Champions League. Kane có 11 bàn và đang rất quyết tâm lập công để phá kỉ lục của chính mình.

Mbappe mang theo hi vọng mong manh cho Real Madrid.

Quãng thời gian thi đấu tại Anh khiến Kane thường xuyên rời xa đấu trường đỉnh cao châu Âu. Ở độ tuổi của mình, anh không còn quá nhiều thời gian để bùng nổ tại cúp C1 châu Âu. Dễ hiểu tại sao Harry Kane lại quyết tâm đến như vậy và anh cũng nhận được sự hỗ trợ lớn từ các đồng đội.

Lối đá của Bayern Munich vẫn cho thấy đẳng cấp riêng. Cách chơi bóng ấy có thể đơn giản, không quá hoa mỹ nhưng vẫn mang đến hiệu quả. Đặc biệt, Harry Kane và Olise cung cấp nhiều tình huống phản công đủ sắc sảo. Luis Diaz cũng vậy. Tiền vệ người Colombia quá nhanh và sở hữu nhiều pha rê dắt khó chịu.

Real Madrid ở mùa giải năm nay phòng ngự không tốt mà tấn công thì...chưa xuất sắc. Sau khi Xabi Alonso chia tay đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, tình hình không khá hơn là bao đối với Mbappe và đồng đội. Huấn luyện viên Arbeloa vẫn đang loay hoay tìm kiếm một phương án tấn công thực sự hiệu quả.

Kylian Mbappe vừa chấn thương nhẹ là một tin xấu với nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Không nhiều người tin rằng Real Madrid có thể lật ngược thế cờ ờ thời điểm này.

Thông tin lực lượng

Bayern Munich sẽ thiếu vắng tiền vệ trẻ Lennart Karl (chấn thương đùi) và thủ môn Sven Ulreich (chấn thương cơ). Các bác sỹ cho biết Harry Kane dự kiến ​​sẽ đủ sức khỏe để ra sân dù cảm thấy "một vài vết đau" sau trận lượt đi. Tiền đạo người Anh không ra sân ở Bundesliga vòng vừa rồi. Serge Gnabry cũng đã bình phục chấn thương đầu gối và sẵn sàng đá chính.

Jonathan Tah, Dayot Upamecano và Josip Stanisic đều được nghỉ ngơi cuối tuần và sẽ chinh chiến trước Real Madrid.

Bên kia chiến tuyến, Real Madrid chắc chắn không có Thibaut Courtois (chấn thương đùi) và Rodrygo (chấn thương dây chằng chéo trước). Aurelien Tchouameni nhận đủ thẻ vàng tại cúp C1 châu Âu và bị treo giò ở trận lượt về. Khả năng Mbappe ra sân vẫn còn là dấu hỏi khi anh không có được thể lực tốt nhất.

Dự đoán: Bayern Munich 3-2 Real Madrid

Đội hình dự kiến:

Bayern Munich: Manuel Neuer; Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Stanisic; Joshua Kimmich, Pavlovic; Michael Olise, Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane.

Real Madrid: Lunin; Trent Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Arda Guler; Mbappe, Vinicius.