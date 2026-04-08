Kết quả Real Madrid 1-2 Bayern Munich: Luis Diaz, Harry Kane mang về lợi thế

Vòng tứ kết Cúp C1 châu Âu (UEFA Champions League) bắt đầu từ sáng nay 8/4 với lợi thế thuộc về các đội khách. Trên sân Bernabeu (Madrid, Tây Ban Nha), Real Madrid thất bại 1-2 trước Bayern Munich.

Trong hiệp một, Real Madrid cùng Bayern Munich tạo ra thế trận hấp dẫn với nhiều cơ hội. Đội khách bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi khi Dayot Upamecano và Serge Gnabry dứt điểm không tốt trước khung thành rộng mở.

Real Madrid cũng có những pha bóng nguy hiểm với sự góp mặt của Vinicius Junior và Kylian Mbappe. Tuy nhiên, thủ môn Manuel Neuer ở tuổi 40 vẫn cho thấy anh là chốt chặn uy tín trước khung thành của Bayern Munich.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở cuối hiệp một. Bayern Munich tận dụng pha chuyền hỏng của đối thủ ở giữa sân để tổ chức tấn công nhanh. Gnabry kiến tạo cho Luis Diaz ghi bàn mở tỷ số.

Luis Diaz mở ra chiến thắng cho Bayern Munich trước Real Madrid. (Ảnh: Reuters)

Khó khăn đối với Real Madrid càng tăng lên khi họ thủng lưới tiếp ở ngay pha bóng đầu tiên của hiệp 2. Harry Kane tung ra cú sút cực hiểm từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Andriy Lunin. Đây là cú sút trúng đích duy nhất của tiền đạo người Anh trong trận đấu.

Real Madrid buộc phải dốc toàn lực tấn công. Mbappe thắp hy vọng cho đội chủ nhà bằng pha dứt điểm cận thành ở phút 74. Tuy nhiên, nỗ lực của tiền đạo người Pháp cũng như đồng đội đá cặp là Vinicius Junior không đủ để Real Madrid gỡ hoà.

Bayern Munich thắng 2-1 trên sân khách ở trận lượt đi. Đây là lợi thế cho đại diện của bóng đá Đức trước khi thi đấu trận lượt về trên sân nhà vào tuần sau.

Real Madrid 1-2 Bayern Munich 41' Diaz 46' Kane Mbappe 74'

Số liệu thống kê trận Real Madrid 1-2 Bayern Munich.

Đội hình Real Madrid vs Bayern Munich

Real Madrid: Andriy Lunin (7,1 điểm), Alvaro Carreras (5,6), Dean Huijsen (6,2), Antonio Rudiger (6,0), Trent Alexander-Arnold (7,8), Arda Guler (7,4), Aurelien Tchouameni (6,6), Thiago Pitarch (5,5), Federico Valverde (6,6), Vinicius Junior (7,7), Kylian Mbappe (7,9); Thay người: Eder Militao (6,0), Jude Bellingham (6,7), Brahim Diaz (6,5).

Bayern Munich: Manuel Neuer (7,9), Konrad Laimer (6,1), Jonathan Tah (5,6), Dayot Upamecano (6,1), Josip Stanisic (7,7), Joshua Kimmich (7,8), Aleksandar Pavlovic (7,4), Luis Diaz (7,7), Serge Gnabry (7,7), Michael Olise (8,4), Harry Kane (8,2); Thay người: Jamal Musiala (6,5), Alphonso Davies (6,7), Tom Bischof, Leon Goretzka.