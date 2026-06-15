Giá cà phê hôm nay 15/6/2026: Dự báo tiếp tục tăng?

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 15/6/2026

Sáng 15/6/2026 (giờ Việt Nam), các sàn giao dịch cà phê thế giới gồm London (Anh) và New York (Mỹ) chưa mở cửa, phiên giao dịch đầu tuần sẽ bắt đầu vào chiều nay theo giờ Việt Nam.

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London đứng ở mức 3.594 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 đạt 3.395 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 duy trì ở mức 257,2 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 đạt 253,4 US cent/lb.

Thời tiết bất lợi có thể đẩy giá cà phê tăng mạnh. (Ảnh: AI)

Nhận định giá cà phê

Yếu tố khí hậu được cho là tâm điểm của diễn biến thị trường, khi nhiều nguồn tin, bao gồm cả Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, xác nhận hiện tượng El Niño đang hình thành ở khu vực Thái Bình Dương xích đạo.

Điều này có thể dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, lũ lụt và biến động nhiệt độ mạnh trong những tháng tới, tác động không nhỏ đến các vùng sản xuất tại châu Á và Nam Mỹ. Triển vọng này đã thúc đẩy các bên tham gia thị trường quay lại mua bù vị thế sau đợt bán tháo mạnh trong những tuần gần đây.

Sản lượng cà phê của Peru trong niên vụ 2026/2027 ước tính đạt 4,78 triệu bao (loại 60 kg), gần như không thay đổi so với niên vụ 2025/2026 (4,76 triệu bao).

Tổng lượng xuất khẩu được dự báo đạt 4,55 triệu bao (loại 60 kg), cũng hầu như đi ngang so với niên vụ 2025/2026, nhờ nguồn cung ổn định và nhu cầu duy trì liên tục đối với cà phê Arabica chất lượng cao và các sản phẩm cà phê được chứng nhận. Tiêu thụ nội địa ước tính đạt 305.000 bao (loại 60 kg).

Diện tích thu hoạch trong niên vụ 2026/2027 ước tính đạt 340.000 ha, tăng khoảng 1% so với niên vụ 2025/2026. Số lượng cây đang cho thu hoạch ước tính khoảng 630 triệu cây, trong khi tổng số lượng cây cà phê ước tính là 668 triệu cây.

Arabica là loại cà phê chiếm ưu thế tại Peru, chủ yếu là các giống Typica và Caturra. Hầu hết các trang trại đều có quy mô nhỏ (dưới 5 ha) và phụ thuộc vào các phương pháp truyền thống như trồng trong bóng râm, thu hái bằng tay và phơi khô tự nhiên dưới ánh nắng mặt trời.

Việc tiếp cận tín dụng bị hạn chế - thường do các vấn đề về quyền sở hữu đất đai - buộc các hộ nông dân nhỏ phải phụ thuộc vào các bên cho vay hoặc người mua không chính thức.

Nhiều nông dân đã tham gia vào các hợp tác xã để có được mức giá tốt hơn, nhận hỗ trợ kỹ thuật và các nguồn lực tiếp thị. Tuy nhiên, những thách thức về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường xá xuống cấp và các cơ sở lưu kho không đảm bảo, tiếp tục làm hạn chế khả năng cạnh tranh của Peru trên thị trường cà phê toàn cầu.