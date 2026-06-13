Giá cà phê hôm nay 13/6/2026: Chưa dứt đà tăng

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 13/6/2026

Giá cà phê hôm nay 13/6/2026 tiếp tục ghi nhận đà tăng mạnh trên các sàn giao dịch quốc tế.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/6, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng tới 3,78% (131 USD/tấn) so với phiên trước đó, đạt 3.594 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 3,83% (98 USD/tấn), đạt 3.395 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng tăng 1,28% (3,25 US cent/lb), đạt 257,2 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 1,26% (3,15 US cent/lb), đạt 253,4 US cent/lb.

Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng. (Ảnh: Chariot Coffee)

Nguyên nhân đẩy giá cà phê tăng

Theo giới phân tích, những lo ngại về thời tiết bất lợi có thể xảy ra vào cuối năm nay có thể tác động đến năng suất và sản lượng vụ tới đang là yếu tố chính thúc đẩy giá cà phê đi lên.

Theo thông tin từ trang Barchart, giá cà phê tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, nối dài đà phục hồi từ phiên trước đó, do lo ngại mưa kéo dài tại Brazil sẽ làm chậm tiến độ thu hoạch cà phê.

Giá cà phê cũng đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng về nhu cầu tiêu thụ lớn hơn hơn sau khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ của Đại học Michigan trong tháng 6 tăng 4,1 điểm lên 48,9, cao hơn mức dự kiến 46,0 điểm.

Lượng cà phê tồn kho do sàn ICE (Intercontinental Exchange) theo dõi có xu hướng giảm trong ba tháng qua, qua đó hỗ trợ thêm giá cà phê trên thị trường.

Tính đến ngày 12/6, tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE giảm xuống còn 398.940 bao, mức thấp nhất trong 6,75 tháng và giảm một nửa so với mức 827.587 bao của cùng kỳ năm trước.

Tồn kho cà phê Robusta do ICE giám sát cũng giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm là 3.631 lô vào ngày 15/5 và chỉ nhích nhẹ lên 3.761 lô vào cuối tuần qua, song vẫn là mức thấp so với mức trung bình lịch sử.

Bên cạnh yếu tố cung cầu, giới giao dịch đang đổ dồn sự chú ý vào thời tiết Brazil. Dự báo từ Climatempo cho thấy mưa kéo dài tại São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo và phía nam Bahia sẽ làm chậm tiến độ thu hoạch và cản trở việc phơi sấy.

Độ ẩm cao liên tục cũng làm dấy lên lo ngại về chất lượng hạt cà phê mới. Dù vậy, hiện chưa có dự báo về các đợt không khí lạnh mạnh hay sương giá tại các vùng trồng trọng điểm.