Hệ sinh thái sống nghỉ dưỡng đáp ứng mọi 'tần số' cảm xúc tại The Sentosa

(VTC News) -

Đó cũng là triết lý tạo nên The Sentosa (Vinhomes Star City), tổ hợp căn hộ cao cấp lần đầu tiên mang tới Thanh Hóa một “hệ sinh thái năng lượng” độc bản cho các chủ nhân danh giá.

Giới tinh hoa đi tìm không gian sống cùng “tần số” với nội tâm

Nghiên cứu chuyên sâu của Viện Kiến trúc Thần kinh học (Mỹ) đã chỉ ra: Môi trường vật lý xung quanh có tác động trực tiếp đến cấu trúc não bộ và định hình trạng thái cảm xúc của con người. Điều này giải thích vì sao, dù sống trong những biệt thự tráng lệ, không ít người thành đạt vẫn cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi vì thiếu đi sự gắn kết thực sự.

The Sentosa dự kiến cất nóc tháng 9/2026 và dự kiến bàn giao tháng 3/2027.

Họ nhận ra, sự xa xỉ đích thực không nằm ở việc phô trương vật chất, mà là khả năng sở hữu không gian có “tần số” đồng điệu với thế giới nội tâm, nơi thân - tâm - trí được chữa lành và tái tạo năng lượng. Đó cũng là triết lý kiến tạo nên The Sentosa, tổ hợp căn hộ cao cấp mang cảm hứng đô thị nhiệt đới Singapore tại Vinhomes Star City, Thanh Hóa.

3 “đảo” - 3 phong cách sống cho 3 “tần số” khác biệt

Dù là một doanh nhân thiện chiến cần sự tĩnh lặng, một chuyên gia khao khát sự cân bằng, hay một người trẻ hừng hực nhiệt huyết, The Sentosa đều có một bến đỗ được thiết kế đo ni đóng giày cho riêng gia chủ.

Tách biệt khỏi sự xô bồ, phồn hoa của đại lộ Nguyễn Hoàng - Nam Sông Mã, Tòa S1 - The Sentosa được định vị là “Đảo An Nhiên”, khoảng lặng quý giá dành cho những doanh nhân đã kinh qua nhiều mùa sóng lớn của thương trường, các gia đình đa thế hệ trân trọng giá trị tình thân. Những người chọn S1 thường sở hữu một nội tâm sâu sắc, hướng nội, khát khao sự bình yên.

Bước qua sảnh lễ tân, mọi âm thanh của đại lộ được bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho tiếng lá xào xạc của vườn nhiệt đới và sự tĩnh lặng của không gian thiền định. Tòa S1 với góc sinh hoạt cộng đồng tinh tế, phòng Golf 3D riêng tư… tựa như một liệu pháp chữa lành, đưa con người trở về nguyên bản của sự thảnh thơi.

Hệ sinh thái tiện ích được thiết kế "đo ni đóng giày" để tái tạo năng lượng và chữa lành thân tâm.

Nếu S1 là nốt trầm tĩnh lặng, thì Tòa S2 - “Đảo Cân Bằng” lại là bản hòa ca giữa triết lý Động và Tĩnh. Đây là không gian lý tưởng dành cho tầng lớp chuyên gia, quản lý cấp cao, những người đang ở độ chín của sự nghiệp.

Tại S2, sự cân bằng được thiết lập thông qua chuỗi tiện ích đối lập nhưng tương hỗ. Sau một ngày căng não, chủ nhân có thể giải phóng căng thẳng tại phòng Gym hiện đại hay phòng thể thao Billiards đa năng.

Để rồi ngay sau đó, họ lại tìm thấy sự tĩnh tại khi thả bước tại Công viên vườn trên mây. S2 trao quyền để gia chủ tự do luân chuyển giữa các trạng thái cảm xúc, duy trì tinh thần luôn ở trạng thái minh mẫn nhất.

Trái ngược với sự điềm tĩnh của S1 và S2, tòa S3 là tuyên ngôn sống bùng nổ của những Millennials và Gen Z thành đạt. “Đảo Năng Lượng” được thiết kế cho người hướng ngoại, đam mê kết nối, thích giao thiệp và không ngừng dịch chuyển.

Mọi không gian tại S3 đều toát lên sự trẻ trung, phá cách và rực rỡ. Từ khu vui chơi Kid Corners đầy màu sắc cho gia đình trẻ, phòng Game hiện đại khơi nguồn sáng tạo đến không gian sinh hoạt cộng đồng luôn rộn rã tiếng cười. Ở S3, mỗi ngày trôi qua là một cuộc phiêu lưu của những nguồn năng lượng tươi mới, giúp ý tưởng táo bạo được ươm mầm và mối quan hệ chất lượng được kiến tạo.

Tổ hợp Mini Orchard 19.500m² nơi cái tôi cá nhân hòa nhịp cùng sự gắn kết cộng đồng.

Thế nhưng, sự cá nhân hóa tại The Sentosa không đồng nghĩa với sự cô lập. Tại Sentosa, chủ đầu tư còn kiến tạo nên Tổ hợp trung tâm mua sắm - giải trí Mini Orchard quy mô gần 19.500m2, trải rộng suốt 5 tầng khối đế.

Nếu các tòa tháp S1, S2, S3 là nơi cái tôi cá nhân được tôn trọng tuyệt đối, thì Mini Orchard chính là “quảng trường” của sự gắn kết cộng đồng. Dù là cư dân mang “tần số” nào, chỉ cần một bước chân xuống thềm nhà sẽ ngay lập tức được hòa mình vào nhịp giao thương sầm uất, sôi động của một “Singapore thu nhỏ”.

Sự quy hoạch bài bản này tạo ra một vòng lặp: đủ riêng tư để nuôi dưỡng cái tôi, nhưng cũng đủ phồn hoa để khẳng định vị thế của chủ nhân. Chính vì vậy, The Sentosa xứng đáng là biểu tượng sống mới, một “ốc đảo nghỉ dưỡng” giữa trung tâm Thanh Hóa đang ngày một phát triển.