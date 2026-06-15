Triệt phá đường dây chế tạo vũ khí quân dụng, thu giữ hàng chục nghìn linh kiện súng

(VTC News) -

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố, bắt giữ 8 đối tượng chủ chốt, thu giữ số lượng lớn súng và linh kiện phục vụ chế tạo vũ khí.

Tang vật chuyên án

Theo Công an Hà Tĩnh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản trên Facebook, YouTube, TikTok thường xuyên đăng tải nội dung quảng cáo, mua bán và hướng dẫn chế tạo các loại linh kiện liên quan đến súng hơi nén PCP. Từ đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Nhiều loại súng đạn được băng nhóm bán ra thị trường

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, các đơn vị nghiệp vụ đã tập trung điều tra, xác minh. Kết quả cho thấy các đối tượng sử dụng tài khoản ảo, liên lạc thông qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội, thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, kho chứa hàng và núp bóng các cơ sở cơ khí dân dụng để tổ chức sản xuất, mua bán linh kiện súng.

Ban chuyên án xác định đường dây này hoạt động tinh vi trong thời gian dài, có sự liên kết giữa nhiều địa phương.

Võ Thành Tài (áo trắng) SN 1994, trú tại TP.HCM, giám đốc công ty cơ khí CNC MASTER TECH

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 22/5/2026, Ban chuyên án huy động 45 cán bộ, chiến sĩ chia thành 5 tổ công tác đồng loạt triển khai tại TP.HCM, An Giang và Vĩnh Long để phá án.

Lực lượng chức năng đã triệu tập, làm việc với 8 đối tượng được xác định giữ vai trò chủ chốt trong đường dây. Trong đó, Nguyễn Chí Thanh (SN 1995, trú tỉnh An Giang) bị xác định là một mắt xích quan trọng, chuyên nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các loại linh kiện đặc biệt dùng để lắp ráp súng PCP. Ngoài ra còn có Nguyễn Ngọc Việt, Võ Thành Tài, Trần Văn Tý, Hoàng Quốc Trúc Quỳnh, Nguyễn Quang Duy, Tăng Văn Tuấn Tài và Hồ Quốc Toàn.

Cùng thời điểm, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm liên quan đến các đối tượng, thu giữ 8 khẩu súng hơi nén PCP đã hoàn thiện, 184 bộ linh kiện lắp ráp súng, 3 bộ khuôn dập sản xuất đạn, khoảng 38.500 viên đạn chì cùng hơn 10.000 linh kiện phục vụ việc chế tạo vũ khí.

Máy móc hiện đại và tang vật ở xưởng cơ khí của đối tượng Võ Thành Tài

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hàng chục nghìn giao dịch mua bán linh kiện súng cho nhiều khách hàng trên cả nước, thậm chí cung cấp cho một số đối tượng ở nước ngoài. Cơ quan chức năng nhận định nếu không bị phát hiện, số lượng linh kiện này có thể tiếp tục được lắp ráp thành các loại súng nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng về tội "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".