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Giá vàng 24K PNJ hôm nay 15/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu khác đồng loạt được điều chỉnh tăng mạnh.

Vàng 24K là gì?

Vàng 24K (hay còn gọi vàng ta, vàng ròng, vàng 9999) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay, chứa đến 99,99% vàng nguyên chất và chỉ lẫn một tỷ lệ tạp chất siêu nhỏ không đáng kể. Nhờ hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 24K sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng đẹp và giá trị cao, thường được lựa chọn để tích trữ hoặc đầu tư lâu dài.

Tuy nhiên, do đặc tính mềm và dễ biến dạng, vàng 24K không phù hợp để chế tác những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ hoặc đính đá. Thay vào đó, vàng 24K chủ yếu được đúc thành vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn trơn với mục đích tích trữ, đầu tư và làm quà tặng giá trị cao.

Vàng 24K (hay vàng 9999) được chế tác dưới dạng vàng miếng. (Ảnh minh họa)

Bảng giá vàng 24K tại PNJ hôm nay 15/6/2026

Dưới đây là bảng giá vàng 24K tại PNJ cập nhật lúc 9h30 ngày 15/6/2026:

Loại vàng  Giá mua vào  Giá bán ra  Đơn vị 
Vàng miếng SJC 999.9 14.800.000  15.050.000 đồng/chỉ 
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.750.000 15.050.000 đồng/chỉ 
Vàng Kim Bảo 999.9 14.750.000 15.050.000 đồng/chỉ 
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.750.000 15.050.000 đồng/chỉ 
Vàng nữ trang 999.9 14.450.000 14.850.000 đồng/chỉ 

 

So sánh giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu khác 

Dưới đây là bảng giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 9h30 ngày 15/6/2026: 

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.800.000

15.050.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.800.000

15.052.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.790.000

15.040.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.790.000

15.050.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.590.000

14.890.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.800.000 

15.050.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.750.000

15.050.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.750.000

15.050.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.450.000

14.850.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng SJC

14.800.000 

15.050.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.800.000 

15.050.000

đồng/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

14.400.000

14.600.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

14.500.000

14.900.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng SJC

14.800.000 

15.050.000

đồng/chỉ

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.6500.000

14.950.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.6500.000

14.950.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.6500.000

14.950.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

14.450.000

14.850.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

14.750.000

15.050.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.650.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.550.000

14.950.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.800.000

15.050.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.800.000

15.050.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.750.000

15.050.000

đồng/chỉ

Thần Tài Phú Quý 999.9

14.750.000

15.050.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

14.550.000

14.950.000

đồng/chỉ

Ngọc Thẩm Jewelry

Nhẫn 999.9

14.150.000

14.500.000

đồng/chỉ

Vàng Ta 999.9

14.150.000

14.500.000

đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường. 

Hoàng Lan (tổng hợp)
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