Giá vàng 24K PNJ hôm nay 15/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Vàng 24K là gì?

Vàng 24K (hay còn gọi vàng ta, vàng ròng, vàng 9999) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay, chứa đến 99,99% vàng nguyên chất và chỉ lẫn một tỷ lệ tạp chất siêu nhỏ không đáng kể. Nhờ hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 24K sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng đẹp và giá trị cao, thường được lựa chọn để tích trữ hoặc đầu tư lâu dài.

Tuy nhiên, do đặc tính mềm và dễ biến dạng, vàng 24K không phù hợp để chế tác những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ hoặc đính đá. Thay vào đó, vàng 24K chủ yếu được đúc thành vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn trơn với mục đích tích trữ, đầu tư và làm quà tặng giá trị cao.

Vàng 24K (hay vàng 9999) được chế tác dưới dạng vàng miếng. (Ảnh minh họa)

Bảng giá vàng 24K tại PNJ hôm nay 15/6/2026

Dưới đây là bảng giá vàng 24K tại PNJ cập nhật lúc 9h30 ngày 15/6/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 14.800.000 15.050.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.750.000 15.050.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.750.000 15.050.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.750.000 15.050.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.450.000 14.850.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 9h30 ngày 15/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.800.000 15.050.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.800.000 15.052.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.790.000 15.040.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.790.000 15.050.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.590.000 14.890.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.800.000 15.050.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.750.000 15.050.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.750.000 15.050.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.450.000 14.850.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 14.800.000 15.050.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.800.000 15.050.000 đồng/chỉ Nguyên Liệu 99.99 14.400.000 14.600.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 14.500.000 14.900.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng SJC 14.800.000 15.050.000 đồng/chỉ Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.6500.000 14.950.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.6500.000 14.950.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.6500.000 14.950.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.450.000 14.850.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 14.750.000 15.050.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.650.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.550.000 14.950.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.800.000 15.050.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.800.000 15.050.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.750.000 15.050.000 đồng/chỉ Thần Tài Phú Quý 999.9 14.750.000 15.050.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 14.550.000 14.950.000 đồng/chỉ Ngọc Thẩm Jewelry Nhẫn 999.9 14.150.000 14.500.000 đồng/chỉ Vàng Ta 999.9 14.150.000 14.500.000 đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.