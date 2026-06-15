Giá vàng 24K PNJ hôm nay 15/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 24K (hay còn gọi vàng ta, vàng ròng, vàng 9999) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay, chứa đến 99,99% vàng nguyên chất và chỉ lẫn một tỷ lệ tạp chất siêu nhỏ không đáng kể. Nhờ hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 24K sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng đẹp và giá trị cao, thường được lựa chọn để tích trữ hoặc đầu tư lâu dài.
Tuy nhiên, do đặc tính mềm và dễ biến dạng, vàng 24K không phù hợp để chế tác những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ hoặc đính đá. Thay vào đó, vàng 24K chủ yếu được đúc thành vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn trơn với mục đích tích trữ, đầu tư và làm quà tặng giá trị cao.
Dưới đây là bảng giá vàng 24K tại PNJ cập nhật lúc 9h30 ngày 15/6/2026:
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng miếng SJC 999.9
|14.800.000
|15.050.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|14.750.000
|15.050.000
|đồng/chỉ
|Vàng Kim Bảo 999.9
|14.750.000
|15.050.000
|đồng/chỉ
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|14.750.000
|15.050.000
|đồng/chỉ
|Vàng nữ trang 999.9
|14.450.000
|14.850.000
|đồng/chỉ
Dưới đây là bảng giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 9h30 ngày 15/6/2026:
|
Thương hiệu
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
14.800.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng SJC 5 chỉ
|
14.800.000
|
15.052.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
14.790.000
|
15.040.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
|
14.790.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 99,99%
|
14.590.000
|
14.890.000
|
đồng/chỉ
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
14.800.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
14.750.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Kim Bảo 999.9
|
14.750.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
14.450.000
|
14.850.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng SJC
|
14.800.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
14.800.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
Nguyên Liệu 99.99
|
14.400.000
|
14.600.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 9999
|
14.500.000
|
14.900.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tin Minh Châu
|
Vàng miếng SJC
|
14.800.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.6500.000
|
14.950.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.6500.000
|
14.950.000
|
đồng/chỉ
|
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|
14.6500.000
|
14.950.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
|
14.450.000
|
14.850.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tín Mạnh Hải
|
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
|
14.750.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|
14.650.000
|
-
|
đồng/chỉ
|
Vàng trang sức 24K (999.9)
|
14.550.000
|
14.950.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|
14.800.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
14.800.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
14.750.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
Thần Tài Phú Quý 999.9
|
14.750.000
|
15.050.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng trang sức 999.9
|
14.550.000
|
14.950.000
|
đồng/chỉ
|
Ngọc Thẩm Jewelry
|
Nhẫn 999.9
|
14.150.000
|
14.500.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Ta 999.9
|
14.150.000
|
14.500.000
|
đồng/chỉ
Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 24K tại PNJ và các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.