Mercedes-Benz: Ngành ô tô đã 'đi quá xa' khi loại bỏ nút bấm vật lý

(VTC News) -

Các hãng xe Đức cũng không nằm ngoài cuộc đua này khi liên tục tăng kích thước màn hình trung tâm và tích hợp hầu hết chức năng điều khiển lên giao diện cảm ứng. Mercedes-Benz là một trong những hãng tiên phong với màn hình Hyperscreen cỡ lớn, song chính lãnh đạo hãng cũng thừa nhận xu hướng này đã bị đẩy đi quá xa.

Trong cuộc phỏng vấn với Autocar, CEO Mercedes-Benz Ola Källenius cho rằng: “Có lẽ toàn bộ ngành công nghiệp ô tô đã đi hơi quá xa trong việc chuyển sang các điều khiển kỹ thuật số”.

Theo ông, Mercedes-Benz đang từng bước đưa các nút bấm vật lý trở lại trên những mẫu xe mới. Chẳng hạn, mẫu CLA thế hệ mới đã được trang bị núm xoay chỉnh âm lượng trên vô-lăng, thay cho thanh cảm ứng từng sử dụng trước đây. Tuy nhiên, xe vẫn chưa hỗ trợ chuyển bài hát bằng phím điều khiển trên vô-lăng.

“Đôi khi chúng ta quá mải mê theo đuổi công nghệ vì chính công nghệ, mà phần nào quên đi nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, từ nay Mercedes sẽ đưa trở lại những nút bấm thực sự cần thiết”, ông Källenius nói.

Màn hình Hyperscreen trên Mercedes EQS.

Quan điểm này cũng đang được nhiều nhà sản xuất ô tô đồng tình. Volkswagen, Hyundai và Porsche đều có xu hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào màn hình cảm ứng, đồng thời khôi phục một số phím điều khiển vật lý. Trong khi đó, Scout Motors lựa chọn phong cách thiết kế mang hơi hướng cổ điển với nhiều nút bấm và công tắc cơ học.

Không chỉ các hãng xe, các tổ chức đánh giá an toàn cũng bắt đầu thúc đẩy xu hướng này. Chương trình đánh giá xe mới châu Âu (Euro NCAP) đã bổ sung tiêu chí chấm điểm liên quan đến việc duy trì một số nút điều khiển vật lý quan trọng, thay vì chuyển hoàn toàn sang màn hình cảm ứng. Điều này khiến nhiều hãng xe châu Âu cam kết sẽ đưa trở lại các núm xoay, cần gạt và nút bấm trên xe.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa khoang lái sẽ quay trở lại thiết kế truyền thống với dày đặc nút bấm như trên các mẫu Mercedes-Benz W123 trước đây. Theo CEO Mercedes-Benz, chỉ những nút điều khiển được đánh giá là cần thiết và thuận tiện nhất mới được giữ lại.

Nội thất Mercedes-Benz GLA 2028.

Song song với đó, Mercedes-Benz vẫn tiếp tục phát triển hệ thống điều khiển bằng giọng nói nhằm thay thế một phần thao tác thủ công. Đây cũng là hướng đi mà nhiều hãng xe điện như Tesla và Rivian đang theo đuổi.

Giao diện tối giản trên xe Tesla hay màn hình Hyperscreen rộng 55 inch của Mercedes-Benz mang lại cảm giác hiện đại và đậm chất công nghệ. Tuy nhiên, khi người lái phải liên tục thao tác qua nhiều lớp menu để thực hiện những chức năng trước đây chỉ cần một nút bấm hoặc công tắc, tính tiện dụng của thiết kế này bắt đầu bị đặt dấu hỏi.

Việc ngày càng nhiều hãng xe quay trở lại với các nút điều khiển vật lý cho thấy ngành ô tô đang tìm kiếm sự cân bằng giữa công nghệ hiện đại và trải nghiệm sử dụng thực tế của khách hàng.