(VTC News) -

Vàng 24k là gì?

Vàng 24K là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất trên thị trường hiện nay, với hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%. Chữ "K" là viết tắt của Karat – đơn vị dùng để đo độ tinh khiết của vàng, trong đó 24K tương ứng với mức tinh khiết tối đa.

Do tỷ lệ vàng nguyên chất cao, vàng 24K có màu vàng đậm đặc trưng, giá trị lớn và thường được lựa chọn để tích trữ, đầu tư hoặc làm tài sản bảo toàn giá trị trong dài hạn.

Tuy nhiên, do đặc tính mềm và dễ biến dạng nên vàng 24K không phải là lựa chọn tối ưu cho các loại trang sức có thiết kế cầu kỳ. Thay vào đó, các sản phẩm trang sức thường được chế tác từ vàng 18K hoặc 14K để tăng độ cứng và độ bền.

Vàng 24K có phải vàng 9999?

Trên thực tế, vàng 24K là vàng 9999, bởi cả hai đều có hàm lượng vàng nguyên chất rất cao, lên tới khoảng 99,99%. Trong đó, vàng 24K là cách gọi dựa trên đơn vị Karat (K); còn vàng 9999 là cách gọi dựa trên hàm lượng vàng nguyên chất (99,99%).

Vàng 24K là cách gọi khác của vàng 9999. (Ảnh: Vneconomy)

Giá vàng 24K hôm nay

Dưới đây là bảng giá vàng 24K (9999) tại một số thương hiệu lớn được cập nhật lúc 17h ngày 4/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153.000.000 156.000.000 đồng/lượng Vàng SJC 5 chỉ 153.000.000 156.020.000 đồng/lượng Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 153.000.000 156.030.000 đồng/lượng Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 152.800.000 155.800.000 đồng/lượng Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 152.800.000 155.900.000 đồng/lượng Nữ trang 99,99% 150.800.000 154.300.000 đồng/lượng Doji Vàng SJC 153.000.000 156.000.000 đồng/lượng Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vương 153.000.000 156.000.000 đồng/lượng Nữ trang 9999 149.000.000 153.000.000 đồng/lượng PNJ Vàng miếng SJC 999.9 153.000.000 156.000.000 đồng/lượng Nhẫn Trơn PNJ 999.9 153.000.000 156.000.000 đồng/lượng Vàng Kim Bảo 999.9 153.000.000 156.000.000 đồng/lượng Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 153.000.000 156.000.000 đồng/lượng Vàng nữ trang 999.9 150.500.000 154.500.000 đồng/lượng Phú Quý Vàng miếng SJC 153.000.000 156.000.000 đồng/lượng Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 153.000.000 156.000.000 đồng/lượng

Lưu ý: Giá vàng tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày, khách hàng nên cập nhật giá ngay trước thời điểm giao dịch.