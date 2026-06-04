Chi tiết bảng giá vàng 24K, 18K hôm nay 4/6: Đồng loạt giảm

(VTC News) -

Giá vàng trên thị trường quốc tế sáng 4/6 tiếp tục giảm khi chịu áp lực từ các dự báo cho rằng lạm phát do xung đột gây ra sẽ giữ lãi suất ở mức cao. Lúc 5h ngày 4/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới dao động quanh mức 4.435 USD/ounce, giảm khoảng 53 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua 4.488 USD/ounce.

So với cùng thời điểm hôm qua (4.490 USD/ounce), giá vàng hôm nay đã giảm tới 65 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, theo khảo sát lúc 8h45 sáng 4/6, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn được niêm yết ở mức 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt giảm. (Ảnh: Tiệm vàng KIM THÀNH H)

Giá vàng 24K tại SJC, DOJI, PNJ

Dưới đây là bảng giá vàng 24K (9999) tại SJC, DOJI, PNJ được cập nhật lúc 9h ngày 4/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 153.500.000 156.500.000 đồng/lượng Vàng SJC 5 chỉ 153.500.000 156.520.000 đồng/lượng Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 153.500.000 156.530.000 đồng/lượng Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 153.300.000 156.300.000 đồng/lượng Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 153.300.000 156.400.000 đồng/lượng Nữ trang 99,99% 151.300.000 154.800.000 đồng/lượng Doji Vàng SJC 153.500.000 156.500.000 đồng/lượng Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vương 153.500.000 156.500.000 đồng/lượng Nữ trang 9999 149.500.000 153.500.000 đồng/lượng PNJ Vàng miếng SJC 999.9 153.500.000 156.500.000 đồng/lượng Nhẫn Trơn PNJ 999.9 153.500.000 156.500.000 đồng/lượng Vàng Kim Bảo 999.9 153.500.000 156.500.000 đồng/lượng Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 153.500.000 156.500.000 đồng/lượng Vàng nữ trang 999.9 150.900.000 154.900.000 đồng/lượng

Giá vàng 18K

Dưới đây là bảng giá vàng 18K tại SJC, PNJ và một số thương hiệu khác được cập nhật lúc 9h ngày 4/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Nữ trang 75% 107.362.000 116.262.000 đồng/lượng PNJ Vàng 750 (18K) 10.728.000 11.618.000 đồng/chỉ Mi Hồng Vàng 750 10.100.000 10.450.000 đồng/chỉ Huy Thanh Jewelry Giá nguyên liệu 18K 11.271.000 11.738.000 đồng/chỉ Ngọc Thẩm Vàng 18K 750 10.318.000 10.868.000 đồng/chỉ

Lưu ý: Giá vàng tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày, khách hàng nên cập nhật giá ngay trước thời điểm giao dịch.