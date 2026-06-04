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Chi tiết bảng giá vàng 24K, 18K hôm nay 4/6: Đồng loạt giảm

(VTC News) -

Giá vàng 24K, 18K tại các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ luôn là thông tin được nhiều khách hàng quan tâm.

Giá vàng trên thị trường quốc tế sáng 4/6  tiếp tục giảm khi chịu áp lực từ các dự báo cho rằng lạm phát do xung đột gây ra sẽ giữ lãi suất ở mức cao. Lúc 5h ngày 4/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới dao động quanh mức 4.435 USD/ounce, giảm khoảng 53 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua 4.488 USD/ounce. 

So với cùng thời điểm hôm qua (4.490 USD/ounce), giá vàng hôm nay đã giảm tới 65 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, theo khảo sát lúc 8h45 sáng 4/6, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn được niêm yết ở mức 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt giảm. (Ảnh: Tiệm vàng KIM THÀNH H)

Giá vàng 24K tại SJC, DOJI, PNJ 

Dưới đây là bảng giá vàng 24K (9999) tại SJC, DOJI, PNJ được cập nhật lúc 9h ngày 4/6/2026: 

Thương hiệu 

Loại vàng 

Giá mua vào

Giá bán ra 

Đơn vị 

SJC 

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

153.500.000 

156.500.000 

đồng/lượng 

Vàng SJC 5 chỉ

153.500.000 

156.520.000 

đồng/lượng 

Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

153.500.000 

156.530.000 

đồng/lượng 

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

153.300.000 

156.300.000 

đồng/lượng 

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

153.300.000 

156.400.000 

đồng/lượng 

Nữ trang 99,99%

151.300.000 

154.800.000

đồng/lượng 

Doji 

Vàng SJC 

153.500.000 

156.500.000 

đồng/lượng 

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vương 

153.500.000 

156.500.000 

đồng/lượng 

Nữ trang 9999

149.500.000 

153.500.000 

đồng/lượng 

PNJ 

Vàng miếng SJC 999.9

153.500.000 

156.500.000 

đồng/lượng 

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

153.500.000 

156.500.000 

đồng/lượng 

Vàng Kim Bảo 999.9

153.500.000 

156.500.000 

đồng/lượng 

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

153.500.000 

156.500.000 

đồng/lượng 

Vàng nữ trang 999.9

150.900.000

154.900.000

đồng/lượng 

Giá vàng 18K 

Dưới đây là bảng giá vàng 18K tại SJC, PNJ và một số thương hiệu khác được cập nhật lúc 9h ngày 4/6/2026:

Thương hiệu 

Loại vàng 

Giá mua vào 

Giá bán ra 

Đơn vị 

SJC 

Nữ trang 75%

107.362.000

116.262.000

đồng/lượng 

PNJ 

Vàng 750 (18K)

10.728.000

11.618.000

đồng/chỉ 

Mi Hồng 

Vàng 750 

10.100.000

10.450.000

đồng/chỉ 

Huy Thanh Jewelry

Giá nguyên liệu 18K

11.271.000

11.738.000

đồng/chỉ 

Ngọc Thẩm 

Vàng 18K 750

10.318.000

10.868.000

đồng/chỉ 

Lưu ý: Giá vàng tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày, khách hàng nên cập nhật giá ngay trước thời điểm giao dịch.

Hoàng Lan
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