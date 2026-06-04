Chi tiết bảng giá vàng 24K, 18K hôm nay 4/6: Đồng loạt giảm

Giá vàng trên thị trường quốc tế sáng 4/6 tiếp tục giảm khi chịu áp lực từ các dự báo cho rằng lạm phát do xung đột gây ra sẽ giữ lãi suất ở mức cao. Lúc 5h ngày 4/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới dao động quanh mức 4.435 USD/ounce, giảm khoảng 53 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua 4.488 USD/ounce.
So với cùng thời điểm hôm qua (4.490 USD/ounce), giá vàng hôm nay đã giảm tới 65 USD/ounce.
Tại thị trường trong nước, theo khảo sát lúc 8h45 sáng 4/6, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn được niêm yết ở mức 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Dưới đây là bảng giá vàng 24K (9999) tại SJC, DOJI, PNJ được cập nhật lúc 9h ngày 4/6/2026:
|
Thương hiệu
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
153.500.000
|
156.500.000
|
đồng/lượng
|
Vàng SJC 5 chỉ
|
153.500.000
|
156.520.000
|
đồng/lượng
|
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|
153.500.000
|
156.530.000
|
đồng/lượng
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
153.300.000
|
156.300.000
|
đồng/lượng
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
|
153.300.000
|
156.400.000
|
đồng/lượng
|
Nữ trang 99,99%
|
151.300.000
|
154.800.000
|
đồng/lượng
|
Doji
|
Vàng SJC
|
153.500.000
|
156.500.000
|
đồng/lượng
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vương
|
153.500.000
|
156.500.000
|
đồng/lượng
|
Nữ trang 9999
|
149.500.000
|
153.500.000
|
đồng/lượng
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
153.500.000
|
156.500.000
|
đồng/lượng
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
153.500.000
|
156.500.000
|
đồng/lượng
|
Vàng Kim Bảo 999.9
|
153.500.000
|
156.500.000
|
đồng/lượng
|
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|
153.500.000
|
156.500.000
|
đồng/lượng
|
Vàng nữ trang 999.9
|
150.900.000
|
154.900.000
|
đồng/lượng
Dưới đây là bảng giá vàng 18K tại SJC, PNJ và một số thương hiệu khác được cập nhật lúc 9h ngày 4/6/2026:
|
Thương hiệu
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
SJC
|
Nữ trang 75%
|
107.362.000
|
116.262.000
|
đồng/lượng
|
PNJ
|
Vàng 750 (18K)
|
10.728.000
|
11.618.000
|
đồng/chỉ
|
Mi Hồng
|
Vàng 750
|
10.100.000
|
10.450.000
|
đồng/chỉ
|
Huy Thanh Jewelry
|
Giá nguyên liệu 18K
|
11.271.000
|
11.738.000
|
đồng/chỉ
|
Ngọc Thẩm
|
Vàng 18K 750
|
10.318.000
|
10.868.000
|
đồng/chỉ
Lưu ý: Giá vàng tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày, khách hàng nên cập nhật giá ngay trước thời điểm giao dịch.