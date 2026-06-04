Nhâm nhi trâu gác bếp cùng 2 cốc bia, người đàn ông bị phạt 7 triệu

"Tôi nghĩ mình chỉ uống một ít bia, hơn nữa quãng đường di chuyển không xa nên vẫn sử dụng xe máy để về nhà. Sau khi được kiểm tra và nghe lực lượng chức năng giải thích, tôi nhận thấy bản thân đã chủ quan và sẽ rút kinh nghiệm", ông T. chia sẻ. Với hành vi vi phạm trên, người đàn ông này bị xử phạt 7 triệu đồng, bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện trong thời hạn 7 ngày.