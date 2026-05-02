Người đàn ông xách can rượu, bỏ xe máy rời đi khi bị phạt nồng độ cồn kịch khung

Theo lực lượng chức năng, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày, nhu cầu tụ tập, ăn uống tăng cao, kéo theo nguy cơ người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia. Do đó, việc kiểm tra được triển khai thường xuyên, tập trung vào các tuyến đường đông phương tiện qua lại. Việc kiểm soát không chỉ áp dụng với ô tô và xe máy mà còn mở rộng đối với người đi xe đạp, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ gây tai nạn do rượu, bia.