Phố cổ Hội An, bãi biển Ninh Bình đông nghẹt du khách cả ngày lẫn đêm

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm, các tuyến đường chính trong khu phố cổ như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Lê Lợi, Bạch Đằng, Nguyễn Thị Minh Khai...đã thu hút đông đảo du khách thập phương tham quan, check-in.
Khu vực Chùa Cầu vẫn là địa điểm tập trung đông đúc nhất. Phía dưới chân cầu, nhiều người xếp hàng chờ đợi để chụp hình lưu niệm với di tích được xem là biểu tượng của phố cổ Hội An.
Từ khoảng 15h đến tối muộn, dòng người đổ về các tuyến phố đi bộ càng tăng cao. Nhiều đoạn, du khách chen chúc và phải nhích từng cm.
Phố cổ về đêm càng trở nên nhộn nhịp với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn.
Cầu An Hội nối đôi bờ sông Hoài ken đặc du khách.
Địa điểm diễn ra chương trình hô hát bài chòi thu hút rất đông du khách tham gia.
Nữ du khách check in giữa những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu tại chợ đêm Nguyễn Hoàng.
Tại Ninh Bình, chỉ ít ngày sau khi chính thức khai mạc mùa du lịch biển 2026, khu du lịch biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh) cũng đã đón hàng nghìn du khách đổ về vui chơi, tắm biển.
Ngay từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn vào khu du lịch đã chật kín phương tiện, dòng xe nối dài di chuyển chậm. Khu vực bãi tắm chính trở thành “điểm nóng” khi lượng người tập trung ngày càng đông, không khí sôi động, nhộn nhịp suốt ngày.
Không chỉ là công trình bảo vệ bờ biển, tuyến kè chắn sóng còn trở thành điểm trải nghiệm độc đáo, nơi người dân và du khách có thể dạo bước, leo lên những khối bê tông xếp lớp, phóng tầm mắt ra biển và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.
Lượng khách tăng đột biến khiến nhiều dịch vụ ăn uống, lưu trú ven biển hoạt động hết công suất. Nhiều nhà hàng, quán ăn trong tình trạng kín chỗ.
Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi thiên tai và quá trình thi công dự án đê biển, du lịch Thịnh Long từng rơi vào giai đoạn khó khăn, lượng khách sụt giảm. Tuy nhiên, năm nay, với diện mạo mới, điểm đến này đã thu hút du khách trở lại mạnh mẽ.
Bãi biển vẫn náo nhiệt ngay cả khi tối muộn.